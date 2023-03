Un libro que puede cambiar la vida en 60 minutos, '¿Quererte o a-marte?'

Editorial Caligrama pone en el mercado una obra escrita a cuatro manos que lanza un reto a sus lectores: aquellos que estén en la búsqueda de la felicidad y del éxito tienen una cita con este revolucionario libro.

«¿Cuántos de todos vosotros sois felices? ¿Cuántos de vosotros trabajáis de verdad en lo que realmente os gusta? ¿Cuántos habéis cumplido vuestros sueños? Podría seguir haciendo preguntas sin parar, pero lo más importante son todas esas manos que estoy viendo levantadas ahora mismo. ¿Por qué?». Ahí va lo que puede considerarse un guante lanzado en toda regla a los lectores abiertos de mente y despiertos de espíritu que deseen dar un giro a sus vidas y enfocarse en que cristalicen en ella la felicidad y el éxito. ¿Quererte o a-marte? es un libro que se presenta, nada más y nada menos, con la propuesta de que es capaz de cambiar el rumbo de la existencia «en menos de sesenta minutos». Ahí es nada.

Los firmantes de esta obra de difícil catalogación responden por los nombres de Ismael García y Jaime García, también conocidos como los Charli's. La tesis arranca de una autoevaluación que debe partir de los propios lectores: hay que medir el nivel de éxito en el que cada uno se sienta para poder dar un salto de calidad. Intercambiar la palabra «éxito» por la de «actitud», soltando amarras. No se puede decir nunca que no se tiene éxito, no hay que convertirse en el propio enemigo. Enfocarse en la actitud correcta para generar un cambio.

«Si bien esa actitud, ¿cómo la generamos? La actitud se trabaja, la actitud tiene patas, cuerpo, cerebro y, sobre todo, sentimientos. Tenemos que lograr que la actitud esté feliz. La felicidad es importante para nuestra motivación, para el trabajo, para rendir, para la vida, para disfrutar en familia, con la pareja, con los amigos… La felicidad es la gota que llena el vaso para tener más ganas de todo, ¿no creen?». Irrefutable.

El despertar del talento dormido, la confianza en uno mismo, la valentía para llevar a cabo las ideas que revolotean, la necesidad de no olvidar la ilusión como combustible para volar alto… Todos estos factores, y muchos más, están desarrollados en esta obra de divulgación que funciona como un aldabonazo a las conciencias de los lectores para que se activen, muden de piel y alcancen su mejor versión. El tono narrativo, profundo y ameno, provocará alguna sonrisa y reflexiones de mirada larga. En estas hojas se encuentra lo más genuino del coaching.

Si se desea dar un espaldarazo a su vida, no hay que dudar: ¿Quererte o a-marte? es su nuevo libro de cabecera. Hay que saber seguro que se marcará un antes y un después.

Los autores Ismael García es fundador y CEO. Jaime García es cofundador y COO de Charli Company S.L., también conocidos como los Charli's. Ambos hermanos trabajan desde hace seis años con pymes y startups en proceso de transformación y crecimiento que necesitan dar un impulso a sus negocios para introducirse en la era digital. Estas son empresas en expansión que necesitan ayuda y soporte profesional externo para la ejecución y desarrollo de estrategias o proyectos de marketing concretos.

También se desenvuelven con grandes empresas que buscan una mejora de calidad y un buen escaparate en internet con el objetivo de dar un paso más allá y seguir creciendo y generando ventas. Los dos autores de este libro dirigen campañas de marketing digital para más de cien empresas en diferentes países del mundo. Su ingenio los ha llevado a crear una nueva red social profesional disruptiva en el mundo de los influencers, marcas y followers, Charli App. Where everything is possible.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.