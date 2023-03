Errores que acostumbran a cometer los autónomos en España, con Tu Asesoría en la Nube Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) La rutina laboral con turno rotativo y horario fijo ha dejado de ser la aspiración fundamental de los españoles. Hoy en día, son cada vez más los ciudadanos que optan por iniciar un camino hacia la independencia laboral, donde obtienen mayor libertad para hacer lo que les apasiona.

En este proceso, pueden presentarse dificultades que ocasionan errores fiscales con el Ministerio de Hacienda. Desde Tu Asesoría en la Nube ofrecen acompañamiento personalizado a los autónomos de España que padecen esta problemática. A través de asesoramiento específico, buscan corregir los errores más comunes que cometen los emprendedores cuando inician sus proyectos.

La relevancia de las declaraciones fiscales y de contar con una cuenta diferente a la personal para emprender Para mejorar los resultados de su estructura económico-financiera, el trabajador autónomo debe prestar especial atención a sus errores más habituales.

Uno de los principales fallos refiere a las tareas administrativas que exige el Departamento de Hacienda. Para cumplir con la ley, los emprendedores tienen que conocer de primera mano cuáles son los plazos que trazan desde el área de administración, así como comprender qué documentación presentar dependiendo de las dimensiones del negocio.

Otro de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir con los plazos de presentación de declaraciones fiscales. Es clave estar al corriente de estos documentos y no olvidar ninguna parte del trámite; modelos trimestrales y anuales de IVA e IRPF, declaración de la renta, entre otros. Si estos papeles se entregan fuera de plazo, puede haber sanciones y recargos económicos severos.

No diferenciar entre la cuenta bancaria del negocio y la personal es también un error bastante común en los autónomos, mezclando finanzas personales con las del negocio. Es natural que al comenzar con el negocio se utilice la misma cuenta para todo, pero es fundamental que el emprendimiento disponga de una cuenta propia. De esta forma, se ejerce un mejor control y se justifican los movimientos a solicitar en Hacienda.

No almacenar documentos y justificantes fiscales y desestimar las amortizaciones; dos errores muy habituales de los autónomos Almacenar los documentos y justificantes fiscales anualmente es una tarea primordial. Esta acción implica responsabilidad tributaria y busca evitar multas a largo plazo. Al implementar este sistema, el control de las operaciones económicas obtiene mejores resultados.

Desestimar las amortizaciones también es un error y es motivo de sanciones administrativas, ya que no se puede tener como gasto algo que es una inversión. Esto ocurre cuando se realiza una inversión sin calcular su amortización.

Por último, darse de alta fuera de plazo es un fallo muy habitual entre los autónomos. El equipo de especialistas de Tu Asesoría en la Nube recomienda que el alta sea gestionada por profesionales.

El servicio de asesoría fiscal y laboral de Tu Asesoría en la Nube se presenta como una oportunidad para los autónomos que no consiguen corregir sus errores. La compañía trabaja desde más de una década acompañando a miles de autónomos en España.

