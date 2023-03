'Lo que tu viento no se llevó', Luis Sánchez presenta su nuevo poemario Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Editorial Caligrama pone en el mercado una sensacional obra lírica que llega firmada por el autor que triunfó con Érase contigo y que propone al lector una inmersión en el amor, el deseo, el miedo, el dolor y la reivindicación.

«Usaremos aquello más bello que el ser humano ha podido crear: las palabras. Lo que permite diferenciar el conjunto de células del que estoy hecho, del tuyo y del de aquel. La huella de la vida marcada en cada uno de los ecosistemas de los que nos vamos nutriendo. Y es que no somos más que eso: palabras, frases y, sobre todo, el sentido que les damos, sus definiciones». Son pensamientos que sirven para abrir boca a Lo que tu viento no se llevó, un memorable poemario, esculpido con mirada larga, que nos llega de la mano de la Editorial Caligrama. El firmante es Luis Sánchez, un autor que se está haciendo un hueco en las nuevas voces de la lírica después de su brillante irrupción con la celebrada obra Érase contigo.

Su nuevo poemario funciona como una palanca para que el lector tome impulso y sea capaz de reconocerse a sí mismo en torno a lo que el autor identifica como las principales fuerzas gravitatorias que gobiernan la existencia: el amor, el deseo, el miedo, el dolor y la reivindicación. Esta búsqueda de definiciones fluye de una manera magistral, casi se podría decir que las páginas mecen al lector y lo colocan en una galería de espejos en los que se verá reflejado y será capaz de hacerse las preguntas relevantes.

El uso de un lenguaje inteligente y accesible a la vez supone todo un hallazgo expresivo que corona un libro que ha llegado para quedarse en el imaginario colectivo. Por supuesto, la presencia de una armónica sonoridad en los ripios es algo inherente a ella, ya que el autor atesora una sólida formación musical. Es una ventana con las mejores vistas a un océano de palabras, a veces embravecido, a veces pacífico. Lo sostiene lúcidamente el autor: «Cada uno de nosotros somos universos repletos de mundos nacidos de las caricias y las bofetadas que nos ha dado la vida, a lo cual solemos calificar de experiencias. Somos biosferas andantes cada uno con sus terremotos, sus eras glaciares, sus tormentas de arena, sus desiertos y sus oasis».

Antes de cerrar esta nota, no estaría de más paladear algo de la sutileza e ingenio con el que se manejan estos versos memorables, pintiparados para todo aquel amante de la forma y el fondo:

Eso de querer decir tanto

que tu boca

llega a parecerse a Madrid

en plena operación salida.

El autor Luis Alberto Sánchez Cámara (Madrid, 1990) Conocido artísticamente como Luis Sánchez, se graduó en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 2014. En el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid completó su formación especializada (MIR) en Nefrología en 2019 y actualmente trabaja como nefrólogo. Como tipo polifacético que es, se desempeña como cantautor; de hecho, lleva en contacto con la música desde la infancia —sus padres son pianistas y acordeonistas— y eligió al piano como su instrumento musical. Desde 2019 compone sus propios temas, que están disponibles en las principales plataformas musicales, y ha actuado en varios programas radiotelevisivos a nivel nacional e internacional. En 2021 lanza su primer poemario, Érase contigo, obra que llega a posicionarse como una de las más vendidas en el género de poesía juvenil.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un libro que puede cambiar la vida en 60 minutos, '¿Quererte o a-marte?' ADHESIVOSEMBARRADOS y su servicio de personalización de camisetas de deporte Gracias al coaching empresarial de ChVmpion Mind, es posible lograr hábitos saludables y objetivos profesionales Errores que acostumbran a cometer los autónomos en España, con Tu Asesoría en la Nube Atraer clientes a los bares con partidas de Trivial