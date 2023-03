El artista Español DJ Oscar ha sido galardonado con el disco de Oro de Universal Music Group

Lo ha vuelto a hacer. Así es como su nombre artístico lo indica: DJ Oscar, un productor musical apasionado que desde pequeño se ha interesado por el género de la música electrónica.

Oscar Pérez Madolell ha sido reconocido por sus numerosas mezclas y bootlegs que han alcanzado millones de visitas en Spotify y este año 2023 Disco de Oro por vender más de 25.000 unidades de su nuevo disco y más de 1.000.000 streams Spotify - Wake Up Sleep.

Certificado por Universal Music Group, este trofeo no es el único que recibe su último proyecto, ya que durante la primera semana de su lanzamiento consiguió ser el disco más vendido de Música Electrónica en España, así como posicionarse como unos de los mejores productores musicales de España.

DJ Oscar cuenta que también cuenta con su propio sello discográfico llamado DJ Oscar Récords, fue fundado en enero del año 2022, en el que ya cuentan con miles de artistas y sellos discográficos donde suben sus canciones en plataformas digitales. La empresa UNISON RIGHTS, S.L. cuenta con el recopilatorio de derechos, todas sus canciones y sello discográfico, dando a conocer la propia discográfica creada por el artista DJ Oscar. Al hablar profundamente con DJ Oscar, este cuenta lo siguiente: "El trabajo del productor, a diferencia del DJ, es que se encarga de todo el proceso referente a la creación de una canción original. El productor discográfico juega diferentes papeles, como controlar las sesiones de grabación, instruir y guiar a los músicos, reunir las ideas conceptuales de la canción o del álbum en general, supervisar la grabación, la mezcla y el proceso de masterización. Podría decirse que es quien se encarga de aterrizar las ideas de los músicos, y quien da ‘forma’ a las canciones. A mediados del siglo XX, la industria musical se percató de la necesidad e importancia de los productores en los estudios para lograr cierta personalidad sonora, dando así el nacimiento de los sellos discográficos."

¿Qué trabajos ha realizado DJ Oscar como productor musical? DJ Oscar cuenta con numerosas canciones en venta así como Wake Up Sleep con1.100.500 reproducciones y más de 20.000 ventas del disco, EII Mambo con 279.000 reproducciones, La Gordita con 150.000 reproducciones. Además, junto al artista de las Palmas de Gran Canaria, Loren Lemes, se destaca Quarantine Possession con 170.000 reproducciones, Yellow New World (Remix) con 450.000 reproducciones con la artista Krewella es un dúo estadounidense, Id Imagine con 100.000 reproducciones, Electro Sambass con 500.000 reproducciones, Let¡s go to the Party con 150.000 así como muchas más canciones que están disponible en venta en todas las plataformas digitales y tienda física de disco.

¿Si tendrías que destacar algún artista, qué artista destacarías más en el mundo de la música como productor musical y del mismo género musical que produces o trabajas?

Si me tendría que destacar artistas de mí mismo ámbito sería los siguientes: DANNY AVILA, Alan Walker, Martin Garrix, David Guetta, Hardwell, Kygo, Nicky Romero, Steve Aoki, Bizarrap, Calvin Harris y Juan Magán.

¿Cuánto sueles cobrar por un evento de DJ?

Eso depende de qué festival sea o qué evento estemos hablando el promedio por mi caché es de 2.500 euros por sesión a 25.000 euros, pero todo sería hablarlo y llegar a un acuerdo.

¿Qué programas sueles utilizas para producir música?

Ableton Live, FL Studio, Logic Pro X, DaVinci Resolve.

¿Eres nacido en Melilla sientes que la ciudad que te has criado es la misma que antes y que cambiarías?

Sí, soy nacido en Melilla, por ello es mi ciudad natal. Pienso que no es la misma que antes, me da mucha pena hablar de ello, pero me gustaría que hubiera más eventos como tipo festivales para los jóvenes y más actividad para la juventud. Pienso que está muy dejada en muchos aspectos y sobre todo bajar los costes de avión y barco porque disponen de precios desorbitados para ir la ciudad, sobre todos para los no residente en la ciudad autónoma de Melilla, para que se puedan atraer a más turismo a la ciudad y puedan venir también amigos y familiares, también ampliar más la seguridad de la frontera entre Melilla y Marruecos. Yo que lo he vivido desde dentro y siempre digo que no es lo mismo como se ve desde afuera de la ciudad.

No sé si por la precocidad de tu carrera musical, por tu aspecto o por tu estilo de pinchar, pero la crítica y la envidia ha arremetido contra ti, ¿sientes que esto pasa más en España?

Sí, es algo que no me gusta decir, pero es que en España desgraciadamente da igual que sea en la música, en el deporte o en el arte. Yo no lo entiendo, con lo fácil que es no abrir la boca o si la abres, que sea para echar una mano o para hacer cosas buenas. Entiendo que cuando era joven con 15 años pueda despertar ese tipo de pensamientos, pero ya llega un punto que no termino de ubicar. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando alguien hace algo bien, la gente se interesa e intenta aprender de eso. Pero, al final, es lo que hay, lo mejor es hacer oídos sordos y seguir adelante…