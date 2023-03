La importancia de los valores en la adolescencia, descubrir cómo pueden impactar positivamente en los hijos Emprendedores de Hoy miércoles, 15 de marzo de 2023, 17:39 h (CET) La importancia de los valores en la adolescencia es enorme. Las personas, sean o no conscientes de los valores que rigen nuestra vida, tienen que asumir que más pronto que tarde conductas asociadas a estos valores aflorarán en situaciones de la vida cotidiana. Seguramente, esto sucederá en los momentos más críticos e inesperados. En el caso de los adolescentes, es aún más evidente porque se trata de un período de la vida en el que las emociones están a flor de piel. Y a esto hay que añadir que los jóvenes están forjándose una identidad propia en esta época de su vida.

Los valores en la adolescencia están conectados a las emociones y a la identidad; la identidad se forja en la adolescencia; y los valores están directamente conectados a las emociones y a la identidad.

Este es un caso real para explicar mejor a qué se refieren. Se vivió hace 5 años, en el campamento de verano para adolescentes. Ángel Cámara explica:

"Era principios de julio del 2018. Como cada año, recibimos a 30 adolescentes maravillosos en nuestro alojamiento de Tarifa. Todo iba fenomenal hasta que una noche a las 22:30 mi socia Eva y yo recibimos la llamada de nuestra coordinadora al móvil: 'Ángel y Eva necesito que vengáis aquí urgentemente".

Continúa explicando, "en 20 minutos escasos estábamos allí. Al llegar, nos encontramos a Jorge, un niño de 14 años, fuera de sí. Esto nos extrañó mucho porque si alguien me hubiera preguntado qué valores transmitía Jorge en su adolescencia, le hubiese contestado que tranquilidad, bondad, amistad, ternura… Estaba más cabreado que un cartero buscando Barrio Sésamo. Repetía una y otra vez: por qué, por qué, por qué…"

Una vez que consiguieron tranquilizarlo, lo cual les llevó una media hora larga, se pusieron a investigar qué había ocurrido y pronto descubrieron que su enfado estaba relacionado con una “broma”. Otros 4 adolescentes le habían escondido su diario y esto había molestado mucho a Jorge. Y en este momento entra en juego la pregunta, "¿qué tiene esto que ver con valores en la adolescencia?".

Es cierto que la primera conclusión de los hechos ocurridos fue bastante superficial: a este chico le han gastado la típica broma de esconder algo y se lo ha tomado fatal. ¡No tiene importancia!”. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que era mucho más que una simple broma. Era algo muy importante para Jorge y estaba intrínsecamente ligado a sus valores en la adolescencia.

La mañana siguiente tenían un taller de valores en la adolescencia, uno de esos espacios donde los participantes en los campamentos reflexionan sobre asuntos relacionados con su autoconocimiento y su desarrollo personal.

Ese día tocaba, por casualidades de esas que brinda la vida, trabajar los valores. En la primera dinámica, en la que se utiliza una baraja de cartas muy chula que se llama “El valor de los valores”, los chicos y chicas eligen entre más de 55 valores en la adolescencia sugeridos.

Elegir los 5 valores más importantes de nuestra vida es muy útil En concreto, el juego consiste en unas divertidas dinámicas de descarte que les ayudan, con la supervisión y guía de los coaches, a elegir sus 5 valores. El objetivo del juego es descubrir los valores más importantes en la vida como adolescente. A continuación, cada uno de los jóvenes explica al grupo por qué ha elegido esos 5 valores.

¡Atención! ¡Aquí viene lo mejor! ¿Qué valor principal escogió Jorge? Cuando llega el turno de Jorge y este presenta sus 5 valores en la adolescencia, su primera carta es: la privacidad. En ese momento todos los presentes, incluido los otros 30 adolescentes del campamento, abren de par en par los ojos y oídos porque se intuye que lo que Jorge iba a contar estaba muy relacionado con lo que había ocurrido la noche anterior.

Jorge explicó de manera asertiva y, al mismo tiempo, con un discurso muy emotivo, que lo más importante en su vida es que se respete su privacidad. Contó cómo en su casa, por circunstancias que no vamos a revelar porque son privadas y no vienen al caso, era complicado conseguir esos espacios íntimos. Y explicó que, gracias a su diario, él había encontrado una forma de sentirse mejor. Ese objeto íntimo era la única manera de sentir que podía disponer de algo de privacidad en su vida. Y añade, literalmente: “siento haber reaccionado así ayer por la noche, pero sentí que se violaba mi privacidad”.

En relación, Ángel Cámara explica: "expresar desde el corazón cómo nos sentimos suele tener un efecto dominó muy positivo. Abrir nuestro corazón tiene un efecto sobre los demás".

Cuando Jorge dijo esta frase, el silencio se hizo ensordecedor y, en ese momento, ocurrió la magia: uno a uno los 4 adolescentes implicados en la broma de la noche anterior tomaron la palabra.

El primero dijo: “tío, lo siento de corazón. No me imaginaba que fuera tan importante para ti”.

El segundo dijo: “Jorge, te pido disculpas. Me pongo en tu lugar y entiendo tu reacción de anoche perfectamente”.

El tercero añadió: “Gracias por ser valiente y explicarnos esto bro. No sé ni qué decir, pero te pido perdón por la broma”.

El cuarto cerró con: “Me siento como el cuxx Jorge. Ojalá hubiéramos tenido este taller de valores antes”.

Si una persona conoce y comparte sus valores en la adolescencia, las relaciones personales se van a ver beneficiadas. En este momento, los 4 adolescentes se acercan espontáneamente a Jorge para fundirse con él en un abrazo.

Los valores crean vínculos estables y duraderos Desde ese momento los 5 adolescentes se convirtieron en inseparables. Hasta el punto de ser bautizados por el resto del grupo como “los 5 fantásticos”. Esta experiencia que hoy ha compartido Ángel en el blog consolidó el taller de valores en la adolescencia como uno de los “must” del campamento de verano. Desde entonces, se realiza siempre en los primeros días de la convivencia y aprovecha el gran efecto pegamento que tiene para el grupo.

Angel comunica a los lectores. "Espero que te haya gustado esta historia real. Otro día te contaré qué dinámicas adicionales realizamos en este taller sobre valores".

