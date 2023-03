¿Qué es el trading de Bitcoin? Cómo comenzar a hacer trading con Bitcoin Implica tomar una posición especulativa para obtener ganancias sobre el aumento en el valor de mercado de esta criptomoneda Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 15 de marzo de 2023, 08:43 h (CET) ¿Está interesado en el trading de Bitcoin pero no tiene idea de cómo hacerlo? He aquí una guía simplificada sobre los conceptos del trading de Bitcoin y los mejores consejos.

Desde su lanzamiento, Bitcoin ha mantenido una posición de liderazgo en el sector de las criptomonedas. Con las tendencias de precios alcistas, comprar Bitcoin podría ser su oportunidad de obtener ganancias significativas a corto y largo plazo. Miles de inversores en criptomonedas siguen comprando y guardando Bitcoins como una forma de inversión para futuras fortunas.

¿Qué es el trading de Bitcoin?

El trading de Bitcoin implica tomar una posición especulativa para obtener ganancias sobre el aumento en el valor de mercado de Bitcoin. Los derivados financieros como los contratos CFD facilitan el proceso de trading. Muchos inversionistas compran Bitcoin y esperan a que aumente su precio, después de lo cual venden al valor de mercado en ese momento.

Los traders exitosos de Bitcoin se duplican como analistas de criptomonedas expertos, particularmente en lo que respecta a las tendencias del mercado. Un trader experto identifica rápidamente oportunidades para comprar, reservar o vender Bitcoins según las ganancias que espera y los cambios del mercado.

La idea es obtener ganancias en medio de los cambios en los precios del mercado de Bitcoin. Con las herramientas y aplicaciones adecuadas, como Bitcoin Billionaire, resulta fácil realizar un seguimiento de los cambios del mercado y determinar el punto más estratégico para comprar o vender Bitcoin.

Cómo comenzar a hacer trading con Bitcoin

Con el crecimiento proyectado en el precio de Bitcoin, es esencial aprovechar al máximo y participar en el trading lo más pronto posible. No obstante, hay algunos consejos que debe entender antes de aventurarse en el trading de Bitcoin. He aquí algunas ideas simples para guiarlo:

Identifique la plataforma de trading adecuada Obtener una plataforma de trading de Bitcoin legítima es una regla fundamental que debe respetar. Las plataformas que ofrecen información y proyecciones de mercado son las mejores para dirigir los próximos movimientos de los traders. Otros factores esenciales al elegir una plataforma de trading incluyen: tasas de cambio, procesamiento de transacciones, cumplimiento de las disposiciones del mercado y transparencia.

Identifique y aprenda sobre los impulsores de precios de Bitcoin Entre los principales impulsores de precios de Bitcoin se encuentran: oferta disponible, eventos clave, efectos de prensa y medios, integración, entre otros. Los traders exitosos entienden cómo los factores mencionados anteriormente afectan los precios de Bitcoin, elaborando estrategias para sus tendencias de compra o venta.

Determine el estilo de trading correcto Los traders pueden elegir entre estrategias de trading diario y de trading de tendencia. La estrategia de trading diario se aplica cuando un trader opta por abrir y cerrar operaciones de trading dentro de un día. Trate de evitar hacer trading de noche, lo que le ahorrará los cargos de financiación aplicables. También, los traders pueden optar por el trading de tendencia. En este caso, el trader identifica el momento ideal para comprar o vender en función de las tendencias del mercado. Puede comprar Bitcoin cuando la tendencia es bajista, mientras que la venta es excelente durante los movimientos del mercado alcista.

Considere el método de intercambio para comprar Bitcoin El uso de un intercambio para comprar Bitcoin es ideal para la estrategia comprar y mantener o “Buy-and-Hold”. En este caso, los traders compran Bitcoin y lo mantienen con la esperanza de que los precios aumenten con el tiempo. El uso de un intercambio es la estrategia más adecuada si desea la propiedad directa de Bitcoin.

Obtenga la billetera adecuada La tecnología de criptomonedas aún se encuentra en sus etapas de crecimiento, asegurar sus inversiones digitales es fundamental. Elegir una billetera Bitcoin segura es necesario. Los principiantes pueden comenzar a hacer trading a través de corredores acreditados a medida que avanzan hacia su independencia. Si desea elegir su billetera de criptomonedas (sin intermediarios involucrados), asegúrese de identificar el tipo correcto. Lo más importante es que la billetera elegida debe ser segura para sus inversiones.

Conclusión

La seguridad y la gestión de riesgos son necesarias cuando se hace trading con Bitcoin como cualquier otra inversión. Esencialmente, requiere un enfoque estratégico para tener ganancias a través del trading de Bitcoin. No puede pasar por alto la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, necesita información y estrategias al hacer trading con Bitcoin. Si bien el trading de Bitcoin ha sido y seguirá siendo una empresa lucrativa, las ganancias obtenidas dependen de los métodos adoptados por los traders. NORMAS DE USO

