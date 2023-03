Cómo comprar una casa en Estados Unidos con Bitcoin Algunos expertos predicen que los pagos de hipotecas con criptomonedas serán más comunes en los próximos años Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 15 de marzo de 2023, 08:23 h (CET) ¿Se pregunta si puede usar Bitcoin para comprar una casa o una propiedad? Si es así, así es como puede comprar una casa en los Estados Unidos usando Bitcoin.

En nuestro mundo cada vez más digital, todo está sobre la mesa. Ahora puede usar criptomonedas para comprar activos importantes, como una casa, suponiendo que comprenda algunas advertencias. Según los informes, más de un tercio de las pequeñas empresas aceptan pagos con criptomonedas. Algunos expertos predicen que los pagos de hipotecas con criptomonedas serán más comunes en los próximos años.

Las plataformas fintech están facilitando la transferencia de Bitcoin entre consumidores, y algunos prestamistas hipotecarios ya han comenzado a experimentar permitiendo que los clientes paguen en criptomoneda. Por ejemplo, United Wholesale Mortgage, el segundo prestamista hipotecario más grande del país, anunció un plan de corta duración en agosto pasado para aceptar pagos de Bitcoin, pero abandonó rápidamente el programa debido a los altos costos y la incertidumbre regulatoria. Sin embargo, comprar una casa con criptomonedas puede ser demasiado atractivo para que los desarrolladores e innovadores se den por vencidos.

Cómo comprar una casa con Bitcoin

Aquí hay algunas opciones actuales para nativos criptográficos inteligentes y compradores de vivienda curiosos.

Use su Bitcoin como colateral

Una forma de usar su Bitcoin para bienes raíces es como pago inicial. Varias nuevas plataformas fintech están lanzando productos específicamente para este propósito. BlockFi, Celsius y Unchained Capital, por ejemplo, ofrecen préstamos respaldados por criptomonedas con tasas de porcentaje anual que van del 1% al 6%. Las personas pueden utilizar los préstamos para realizar compras importantes, como automóviles y bienes raíces. Al aprovechar los criptoactivos, estas empresas afirman ayudar a todos, desde los no bancarizados hasta las personas con un alto patrimonio neto, a ampliar sus opciones de préstamo.

Un préstamo con garantía criptográfica es atractivo porque los prestatarios no están obligados a liquidar sus tenencias criptográficas para obtener financiación. Y esto elimina la necesidad de cobrar su criptomoneda y evita la creación de un hecho imponible para comprar una casa.

La parte complicada de los préstamos con garantía criptográfica es que (A) aún no están disponibles en todos los estados y (B) la relación préstamo-valor (LTV) es difícil de determinar porque las criptomonedas son muy volátiles. Si obtiene un préstamo en una proporción de 1:1 y usa 1 BTC como garantía, teóricamente podría obtener un préstamo de $47,500. Cada prestamista utilizará una fórmula LTV diferente.

Transferencia de criptomoneda del comprador al vendedor

Nada impide que dos personas lleguen a un acuerdo privado para vender una casa a cambio de criptomonedas a través de una transferencia directa de billetera a billetera. Es una buena idea obtener su trato por escrito y consultar con un abogado con conocimientos sobre leyes de bienes raíces y criptomonedas.

Es poco probable que este método funcione si utiliza un agente de bienes raíces que probablemente no acepte una comisión en criptomoneda.

Cambiar su Bitcoin por efectivo

De la misma manera, puede pagar una casa con criptomonedas en una situación de venta por propietario; también puedes pagar en efectivo. Del mismo modo, si necesita fondos para la financiación, puede retirar una parte de sus criptomonedas para contribuir al pago inicial. Al hacer clic en Yuan Pay Group obtendrá más conocimientos sobre Bitcoin.

¿Por qué debería comprar una casa con un activo descentralizado?

Antes de decidirse por una de las opciones anteriores y continuar con la compra de bienes raíces, considere por qué desea comprar una casa con criptomonedas en primer lugar.

Satoshi Nakamoto diseñó esta criptomoneda como un activo descentralizado, mientras que la industria hipotecaria depende de una red de prestamistas y bancos centralizados de financiación. Considere obtener una hipoteca bancaria y usar una moneda algorítmica novedosa, sin permiso y totalmente descentralizada para pagar la moneda fiduciaria (gubernamental) prestada para comprar un activo físico en el mundo real. NORMAS DE USO

