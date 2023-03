Clavei impulsa su crecimiento con el proyecto GoCloud apoyado por RED.es Comunicae lunes, 13 de marzo de 2023, 13:55 h (CET) Go Cloud es una plataforma para la actualización de Software de Gestión ERP multisectorial de entornos legacy a entornos 100% Cloud. Proyecto apoyado por red.es y liderado por CLAVEi dentro de la convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor C005/21-ED Clavei, empresa que pertenece al grupo Business Software Group lidera el proyecto Go Cloud. Esta solución permitirá proveer a las empresas tecnológicas del método y herramientas para migrar sus productos de software legacy al cloud, reduciendo riesgos de migración o pérdida de clientes.

Los principales objetivos de esta nueva plataforma en desarrollo son:

Garantizar la migración de aplicaciones y soluciones empresariales a la Nube.

Demostrar la capacidad de la solución migrando varias soluciones empresariales (ERP) legacy.

Construir un modelo de datos que permita una migración del sistema legacy al nuevo con mínimo impacto para los usuarios.

Garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos.

Incorporar servicios nativos Cloud que permitan aumentar las capacidades del software migrado.

Reducir el consumo energético, mejorando la sostenibilidad. Héctor Gomis, director de Estrategia de Producto: "Esta nueva plataforma sentará las bases para un ecosistema de herramientas empresariales Cloud-Native que faciliten la adopción de la operatividad en la nube y acerque los beneficios que ofrece a los sectores industriales de la moda calzado-textil, sector agroalimentario y sector de distribución mayorista".

Por su parte Antonio de Rojas, director de Tecnología: "La potencia de GoCloud radica en la estandarización de migración de aplicaciones On-premise de herramientas de gestión empresarial a entornos 100% nativos Cloud, de una forma progresiva que permita tanto al desarrollador de software como a las empresas cliente abordar la adopción de las nuevas tecnologías de manera suave y no traumática".

Eloy Montaña, director general de Clavei "Concebimos este proyecto de modernización tecnológica como un símbolo de ambición que permitirá construir el nuevo futuro tecnológico de los sectores industriales mencionados con alto impacto en el tejido empresarial y laboral ayudándolos a aprovechar las oportunidades que el Cloud les puede aportar en un claro alineamiento con las directrices europeas y españolas".

Tras finalizar la fase de análisis y definición general, el proyecto está en fase de ejecución y verá la luz en el 2024.

Acerca de VVV Business Software Group S.L.

BSG sigue desarrollando su plan de crecimiento a través de adquisiciones. Así mismo el grupo seguirá reforzando su solvencia técnica en el desarrollo y puesta en marcha de soluciones propias y de terceros.

Acerca de Clave Informática SL

38 años identificando e implantando tecnología y software para la gestión empresarial que permita extraer todo el potencial de cada organización. Con más de 2.000 clientes y 8.000 usuarios activos de sus soluciones en las industrias de la Moda Calzado – Textil, Sector Agro y Sector Distribución Mayorista. Certificada en ENS (Esquema Nacional de Seguridad) garantizando la seguridad de los sistemas, datos, comunicaciones y servicios electrónico que maneja.

