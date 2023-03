​El Equipo Kern Pharma se reencuentra con la victoria

Incrédulo, con una sonrisa profunda y los brazos apuntando a lo más alto cruzó la meta Jordi López este lunes en la segunda etapa del Tour de Taiwán. Porque siempre cuesta darte cuenta de que no estás soñando cuando consigues tu primera victoria como ciclista profesional y porque no hay nada más satisfactorio que rematar el sensacional trabajo de tus compañeros, pues el Equipo Kern Pharma se manejó a la perfección en un final complicado, logrando así el primer triunfo de la temporada.



La segunda jornada del Tour de Taiwán partió tranquila desde Taoyuan y no tardó en conformarse una ofensiva de tres unidades que llegó a contar con más de dos minutos y medio de adelanto. El pelotón fue aumentando el ritmo y a falta de 20 kilómetros tan solo uno de los aventureros rodaba por delante. Lamentablemente, Urko Berrade dio con sus huesos en el suelo en un tramo de descenso anterior a la ascensión final, pero los jóvenes del Equipo Kern Pharma consiguieron rearmarse con celeridad para mantenerse en la disputa. Con la fuga completamente neutralizada, Jordi López supo leer la carrera y asestó un duro ataque a menos de un kilómetro para el desenlace que le permitió alzar los brazos.

“Estoy súper emocionado con este triunfo tan gratificante, sobre todo porque la temporada pasada no fue la mejor para mí y es una forma de olvidarlo”, expresa el corredor del Equipo Kern Pharma. “Desde el principio hemos corrido juntos para evitar cortes ante la amenaza del viento y, a pesar de la caída de Berrade, hemos sabido rehacernos y buscar nuestras opciones”, remarca el vencedor de la etapa, que recuerda ese último kilómetro de ensueño con cariño y un brillo especial en los ojos: “Ha habido un pequeño parón y he visto claro que era un buen momento para probarlo. He conseguido entrar en la recta final con unos metros de ventaja, la suficiente para alzar los brazos”.

Pablo Urtasun, director del Equipo Kern Pharma en la ronda taiwanesa, siente “una satisfacción enorme” con este primer triunfo del año: “Hemos trabajado todo el día con la victoria como objetivo principal, aunque la caída, aunque sin graves males, de Berrade nos ha dejado un sabor agridulce, pues se ha dado un buen golpe”, comenta Urtasun, mientras añade: “Cuando dicen el dorsal del ganador por la radio y es el de uno de tus corredores sientes una alegría inmensa, por la que todo merece la pena. A ver si ahora le sacamos provecho”.

El Tour de Taiwán continuará el martes con una tercera etapa de media montaña y 156,5 kilómetros, donde los jóvenes del Equipo Kern Pharma intentarán de mantenerse en la lucha por la clasificación general.

Tour de Taiwán (Taiwan, UCI 2.1, 12-16/03)

12/03 – 09:30 – 11:20 (UTC+8). 1ª etapa: Taipei, 83,2 km 13/03 – 09:30 – 12:50 (UTC+8). 2ª etapa: Taoyuan City Hall – Jiaobanshan Park, 120,59 km 1. Jordi López (Equipo Kern Pharma) 2h52’16” 2. Raymond Kreder (JCL Team UKYO) m.t. 3. Benjami Prades (JCL Team UKYO) m.t. … 12. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 03” 37. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) m.t. 74. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 4’16” 103. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 8’57”

General provisional

1. Raymond Kreder (JCL Team UKYO) 4h39’45” 2. Jordi López (Equipo Kern Pharma) a 02” 3. Benjami Prades (JCL Team UKYO) a 08” … 29. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) a 15” 33. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) m.t. 74. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 4’28” 99. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 9’09” 14/03 – 09:30 – 13:30 (UTC+8). 3ª etapa: Hsinchu HSR Station – Shigan Tourist Center, 156,5 km 15/03 – 09:30 – 13:35 (UTC+8). 4ª etapa: Nantou County Hall – Sun Moon Lake Xiangshang Visitor Center, 166,56 km 15/03 – 09:30 – 13:40 (UTC+8). 5ª etapa: Kaohsiung, 152,9 km

Cobertura: Retransmisión diaria a través de YouTube