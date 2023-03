Cómo conseguir financiación para la construcción de proyectos inmobiliarios

Cualquier promoción inmobiliaria implica una inversión mínima de capital que no siempre es accesible dentro de los plazos requeridos. Los productos de financiación diseñados específicamente para promotores inmobiliarios representan un recurso esencial que no sólo permiten adquirir mayor control sobre los ritmos de trabajo gracias a la obtención de liquidez. Optar por financiación construcción proyecto inmobiliario también permite multiplicar el volumen de negocio y las oportunidades de desarrollo.

El préstamo promotor es, con toda probabilidad, la opción que ofrece una mayor cantidad de prestaciones en este tipo de contextos. Si bien su contratación no es necesariamente obligatoria, sí resulta altamente conveniente a nivel estratégico y, en especial, como una vía para diversificar el capital a través de diferentes proyectos.

Financiación de proyectos inmobiliarios

A la hora de iniciar una búsqueda de fuentes de financiación, la primera alternativa siempre suele ser la banca tradicional algo que, por otra parte, no resulta extraño si tenemos en cuenta que proporciona los tipos de interés más reducidos del mercado financiero. Lamentablemente, las entidades bancarias convencionales no suelen proporcionar una solución para el grueso de los inversores en tanto que limitan su accesibilidad a través de sólidas restricciones.

Los requisitos de concesión excepcionalmente rígidos se combinan con unos períodos de respuesta y valoración tardíos, así como a unos análisis excesivamente complejos o a unas condiciones de devolución o amortización poco flexibles. En conclusión, este tipo de factores impiden que se cubran las necesidades reales de los proyectos y los clientes que las solicitan.

Las fórmulas de financiación privadas se han ido consagrando como la alternativa más efectiva porque, por un lado, permiten agilizar los procesos de trabajo y optimizar el ritmo de los proyectos y, por otro, se adaptan a las particularidades de cada cliente.

Financiación de proyectos inmobiliarios: Beneficios

Si es promotor inmobiliario o está involucrado en algún tipo de proyecto o promoción, lo más probable es que esté revisando posibles vías de financiación. En estos casos, el préstamo promotor puede brindarle grandes coberturas y prestaciones, siendo algunas de las más interesantes:

Períodos de tramitación mínimos

A diferencia de lo que encontrará a través del circuito bancario tradicional, las empresas de financiación privada como Prestamopromotor.com ofrecen respuestas de solicitudes en periodos de tiempo reducidos.

Planes de amortización adaptativos

Frente a la rigidez que caracteriza a las condiciones de devolución de la banca convencional, el préstamo promotor a través de una entidad privada ofrece amplias garantías en materia de adaptabilidad. Al final, la posibilidad de establecer los términos de devolución se traduce en mayor comodidad y facilidades a nivel de planificación.

Garantías de protección

Aunque en el pasado la financiación privada era un modelo más marginal y, por tanto, entendido como una vía menos confiable, a lo largo de las últimas décadas ha sufrido un proceso de regulación y desarrollo que le ha llevado a adquirir la misma notoriedad y validez que las fórmulas de la banca tradicional. Optar por este tipo de alternativas va asociado, por tanto, a la adquisición y disfrute de garantías en materia de seguridad.

Cómo solicitar financiación para proyectos inmobiliarios

Iniciar una solicitud de un préstamo promotor exige de la presentación de una serie de documentos que permitan llevar a término un análisis de viabilidad. Entre ellos se encuentran:

• Nota simple y tasación del proyecto/suelo. • Proyecto y licencia de obras. • Estudio de viabilidad y desarrollo. • Fotografías actuales. • Relación de pre-ventas. • Historial constructivo del promotor inmobiliario.