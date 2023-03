¿Cuáles son las características y funcionalidades del grill digital de Mellerware? Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 15:37 h (CET) La modernización y alta tecnología está llegando a todas las casas, especialmente a la cocina. Uno de los productos más demandados es el grill digital por su amplia versatilidad y utilidad. No obstante, para poder elegir la parrilla eléctrica idónea, es importante conocer las empresas especializadas en electrodomésticos de calidad.

Mellerware ofrece diversos electrodomésticos de la más alta calidad, manteniendo un precio atractivo y competitivo. Uno de sus productos estrella es el Grill Hotty Digital, una parrilla eléctrica que hace la experiencia de la cocina mucho más rápida y eficiente gracias a sus diferentes funcionalidades.

Beneficios del grill digital de Mellerware El Grill Hotty Digital es ideal para los usuarios que quieren disfrutar de bocadillos crujientes con el menor esfuerzo posible. Gracias a sus 2000 W de potencia, cualquier persona puede lograr bocadillos rápidos y uniformes, sin hacer uso de cantidades grandes de aceite.

El grill digital permite al cliente regular la temperatura para obtener el resultado deseado. Adicionalmente, gracias a una función especial y única, permite controlar la temperatura de las placas antiadherentes por separado y así graduar la cocción de los diferentes ingredientes a gusto.

También cuenta con un sistema que hace posible abrir al máximo la parrilla, lo que permite al usuario utilizar ambas placas para cocinar una mayor cantidad de alimentos, sin mezclar los sabores. En cuanto a la limpieza, esta parrilla dispone de placas extraíbles para poder lavarlas con mayor comodidad o, incluso, en el lavavajillas.

Una parrilla con muchas posibilidades Debido a su versatilidad, la Grill Hotty Digital permite preparar cualquier menú de una manera rápida y fácil; desde verduras y bacon, hasta pescado, pollo y carne. No se limita únicamente a bocadillos, por ello el éxito del producto.

Lo más destacable de esta parrilla es que, sin importar los alimentos que se cocinen, la comida será mucho más saludable gracias a la ausencia del aceite para facilitar su cocción. También debido a que se trata de un producto libre de componentes químicos, como el PFOA y el BPA, famosos por utilizarse en la fabricación de utensilios de cocina y que fueron prohibidos en diversos países por ser un peligro para la salud.

El grill digital es el electrodoméstico ideal que no debe faltar en las casas, ya que es fácil de utilizar; más seguro, no tiene riesgos de fugas de gas ni quemaduras; y, además, es más cómodo en el momento de limpiarlas.

