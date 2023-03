Conocer la historia de los fabricantes de alpargatas de JUNCAL AGUIRRE Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Las alpargatas es un calzado milenario que poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en esencial para los pies por ciertas razones.

Su comodidad. Es un calzado flexible y con plantilla acolchada y esto hace que se pueda bailar, recorrer la ciudad o trabajar durante horas, incluso con las cuñas más altas y sin perder el confort.

Sus diseños, con tejidos, pieles, traseras de tela, cintas, cierres al tobillo o cordones y siempre a la última moda, ofrecen una variedad muy amplia donde poder elegir el calzado más acorde para cada look.

Y como no, sus materiales naturales y sostenibles, por todas estas razones las convierten en un calzado imprescindible.

Todas estas cualidades las cumplen en JUNCAL AGUIRRE, donde ponen el foco en que sus alpargatas cumplan todas estas funciones de manera óptima. Gracias a su larga trayectoria, más de 30 años como fabricantes, JUNCAL AGUIRRE se ha convertido en uno de los mejores fabricantes de alpargatas de España.

La historia de esta fábrica de alpargatas JUNCAL AGUIRRE es una empresa que fabrica alpargatas desde 1990. Nació en el País Vasco de la mano del deseo de una familia por crear una compañía que elabore este tipo de calzado en su máxima calidad. Desde sus inicios, se han caracterizado por fabricar sus productos de manera artesanal, cosidas a mano y usando materiales de primera calidad. Además, siempre buscaron la mayor comodidad en todos sus diseños. A cargo de JUNCAL AGUIRRE se encuentra la segunda generación de la familia, que continúa con la esencia artesanal y sostenible de sus orígenes, pero le agrega procesos industriales de última generación.

Calidad, sostenibilidad y empeño en la fabricación de alpargatas Como lo hacían sus antepasados en sus inicios, todas las alpargatas fabricadas en JUNCAL AGUIRRE están cosidas a mano y hechas con materiales naturales. De esta manera, la empresa continúa con el legado artesanal, sostenible y de fabricación nacional. Además, para añadir más confort a su uso, todos los modelos llevan incorporadas plantillas acolchadas y transpirables. A su vez, en JUNCAL AGUIRRE no solo diseñan sus propias colecciones de acuerdo a las últimas tendencias y modas, sino que también ayudan a sus clientes a desarrollar y fabricar colecciones para sus marcas.

En este camino, JUNCAL AGUIRRE no solo está en España. Gracias a su capacidad productiva de 20 mil pares mensuales, la empresa se encuentra presente en mercados alrededor del mundo con productos fabricados íntegramente en España. De esta manera, la empresa vasca se asegura que las alpargatas no pasen nunca de moda.

