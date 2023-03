Un referente en el mundo de la cosmética con productos artesanales para el cuidado capilar, Moonpello Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Moonpello es una marca española de cosmética capilar que se distingue por el uso de ingredientes amigables con el ecosistema que sanan, nutren y embellecen el cuero cabelludo y la hebra capilar. Manos artesanas, conscientes de la necesidad de mimar el cabello con productos naturales, elaboran la gran variedad que ofrece esta empresa.

Todos los productos para el cabello disponibles online son elaborados y envasados de manera artesanal, sin químicos ni derivados del petróleo, como sulfatos o siliconas, para lograr un equilibrio perfecto entre la cosmética y el cuidado ambiental.

Conciencia y belleza Mónica, creadora de la marca, destaca la elaboración de cada producto con procesos naturales. Tanto en la página web como en la cuenta en Instagram de Moonpello se pueden apreciar los procesos que van desde el cultivo 100 % ecológico de plantas ayurvérdicas hasta los procesos de cocción, secado y mezclas de los diversos componentes de las fórmulas veganas y libres de maltrato animal.

Asimismo, los envases de los productos son hechos de cartón, papel y plástico reciclado y reciclable, para crear consciencia de que el mundo de la cosmética puede contribuir a cuidar la principal fuente de belleza y bienestar, como lo es la naturaleza. “Nuestros productos son elaborados y envasados de manera artesanal, con todo el cariño que eso conlleva, cuidando el mínimo detalle”, comenta la creadora de Moonpello. Henna, plantas ayurvédicas provenientes de la India como cassia, fenogreco, triphala y arcilla de primera calidad son algunos de los ingredientes que utiliza la firma ecológica para dar salud, brillo y suavidad a todo tipo de cabello.

Opciones adaptadas a cada necesidad En el catálogo web, los usuarios podrán encontrar productos que han sido todo un éxito desde que la marca nació hace un año. El champú sólido de cassia es una de estas referencias que se han ganado la preferencia de los compradores no solo por sus propiedades sanadoras del cuero cabelludo, sino porque representa un avance en el respeto al medio ambiente, al no requerir agua para su preparación y estar empacado en una caja de cartón reciclado.

El producto de lavado es la antesala ideal para tratamientos de coloración vegetal que actúan sobre el tono natural de la hebra, o los productos revitalizadores e hidratantes, además de aquellos indicados para tratar problemas específicos como la caspa o infecciones bacterianas.

Cada día, más personas se inclinan por la cosmética natural para el cuidado capilar, para alejarse de cosmética natural se caracterizan por dejar de lado los químicos utilizados en la industria convencional, que suelen causar irritaciones, caída del cabello y otros efectos no deseados. En la tienda online Moonpello, está disponible todo lo necesario para lucir una cabellera sana y hermosa con productos 100% sostenibles, de óptima calidad.

