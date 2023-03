Teldat, uno de los referentes de la tecnología 5G

En la actualidad, la tecnología 5G se ha convertido en un elemento imprescindible para el sector de las telecomunicaciones, debido a que aumenta la velocidad de conexión, reduce los niveles de latencia y permite un número mayor de dispositivos conectados a la red.

Para cubrir la demanda de tecnología 5G, la empresa Teldat ofrece varias opciones de equipos y soluciones 5G enfocadas en asegurar la fiabilidad y efectividad de las comunicaciones en una organización.

Empresa referente en tecnología 5G para empresas y organizaciones Dentro de las soluciones de tecnología 5G Teldat que contribuyen a la creación de nuevas oportunidades de negocio, los proveedores del servicio pueden programar la migración de LTE a 5G FWA. Esto permite disfrutar de varios servicios corporativos avanzados y soluciones SD-WAN, a través de los equipos Teldat M10Smart-5G, fabricados para asegurar un servicio de banda ancha comparable a la fibra.

Por su parte, la tecnología 5G respaldo para redes proporciona una conexión 5G que no depende del router de la oficina o entidad, debido a que actúa como backup continuo de la conexión mediante cable o fibra. En ese sentido, el equipo Teldat 5Ge elimina los gastos de alquiler e instalación y los riesgos de que la conexión falle, con la ventaja adicional de que es un dispositivo compatible con routers de cualquier marca.

El Proyecto Único Sectorial 5G elegido para el Next Generation de la Unión Europea A principios del 2023, la empresa Teldat anunció su proyecto Investigación y desarrollo de una pasarela IoT Industrial 5G para redes de distribución eléctrica. Esta iniciativa fue seleccionada dentro de los proyectos Next Generation de la UE, por lo que Teldat podría convertirse en suministrador de equipo 5G industrial para el mercado de utilities, donde se incluyen servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua.

Teldat remarca el fortalecimiento de la ciberseguridad para los equipos 5G Otra de las ventajas de los equipos Teldat M10Smart-5G y Teldat 5Ge es que disponen de 2 tipos de ciberseguridad, de tal manera que sea sencillo identificar amenazas y detectar cualquier actividad sospechosa. La primera solución funciona con base en la tecnología XDR (Extended Detection and Response) y consiste en la combinación de múltiples capas para visualizar completamente la infraestructura de seguridad.

En dichas capas se incluye el Endpoint Detection and Response (EDR) que protege los dispositivos externos y el Network Detection and Response (NDR), que se enfoca en las amenazas presentes en la red. Por su parte, el Cloud Detection and Response (CDR) monitoriza las amenazas en la nube y el User and Entity Behavior Analytics (UEBA) identifica las amenazas con base en el comportamiento de los usuarios y las organizaciones.

Ventajas de la seguridad embebida y gestión centralizada para routers 5G con IDS e IPS La segunda solución de ciberseguridad planteada por Teldat es un sistema de seguridad embebida y gestión centralizada para routers 5G con IDS e IPS. Una de las ventajas de esta tecnología es que detecta las amenazas de seguridad en tiempo real, lo que fortalece la protección de la red y de los dispositivos que se encuentran conectados a ella.

Asimismo, la seguridad embebida previene y bloquea los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y mejora la privacidad de los datos transmitidos a través de la red 5G. Otra de las ventajas de la seguridad embebida y la gestión centralizada es que monitoriza todos los routers desde una sola ubicación y gestiona sus actualizaciones de seguridad de forma automática.

Además de la provisión de equipos 5G con tecnología de última generación para entornos empresariales y organizaciones, Teldat garantiza la privacidad e integridad de los datos. Por este motivo, la empresa trabaja con el objetivo de mantenerse como una de las líderes en el desarrollo de tecnología 5G dentro del sector.