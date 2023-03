App diario de entrenamiento para conocer el estado de forma de un ciclista, con ADN Ciclista Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 13:58 h (CET) Para los ciclistas y para cualquier deportista o atleta, entrenar más de lo recomendado puede generar consecuencias físicas que no solo pueden terminar reduciendo el rendimiento deportivo, sino que, además, pueden tener un impacto negativo en la salud.

Sin embargo, entrenar en exceso es muy fácil, sobre todo si no se cuenta con el acompañamiento y asesoría de un entrenador experto, o si se carece de un plan de entrenamiento bien estudiado.

Para poder ayudar a los ciclistas a evitar el sobreentrenamiento, la firma ADN Ciclista ha creado una app diario entrenamiento, que permite que el usuario pueda conocer su estado de forma, de tal manera que evite ejercitarse excesivamente.

El problema del sobreentrenamiento en ciclistas Uno de los problemas más comunes al que se enfrentan los ciclistas que entrenan por su cuenta es el sobreentrenamiento.

El entrenamiento excesivo y prolongado tiene efectos negativos sobre el cuerpo del atleta. Se trata de un estado en el que el cuerpo se encuentra bajo un estrés continuo, sin tiempo suficiente para la recuperación muscular o para adaptarse al esfuerzo físico. Esto puede hacer que el ciclista sea más propenso a lesiones, disminuya su rendimiento, tenga una fatiga persistente, además de otros síntomas serios como la pérdida del apetito, estrés, irritabilidad, insomnio, entre otros.

Lo peor del caso es que caer en la trampa del sobreentrenamiento es muy fácil, ya que sin darse cuenta, muchas veces, los ciclistas tienden a hacer demasiado volumen o a aumentar demasiado la intensidad de los ejercicios de forma muy rápida, provocando todas las consecuencias antes mencionadas.

Por lo general, esto suele pasar cuando el atleta no cuenta con un entrenador experimentado que pueda establecer un plan de entrenamiento efectivo y personalizado para sus necesidades y capacidades específicas. No obstante, una nueva app promete ser una solución práctica y eficiente para evitar el sobreentrenamiento.

App para evitar el sobreentrenamiento en ciclistas La firma ADN Ciclista ha creado recientemente una app de diario entrenamiento, que permite al ciclista tener el control total sobre la cantidad de entrenamiento que están realizando. Toda la información sobre el estado de forma del atleta se presenta en esta aplicación a través de sencillos gráficos que muestran el impacto del entrenamiento realizado cada día.

En estos gráficos, también se muestra la fatiga acumulada del usuario, permitiéndole conocer exactamente lo cansado que se encuentra después de realizar los ejercicios. Pero, además de eso, indica los niveles de energía con los que cuenta el ciclista antes de enfrentarse al siguiente entrenamiento.

Con toda esta información a la mano, más la guía experimentada de un entrenador, los resultados del entrenamiento serán mucho más efectivos, y se evitará caer en el sobreentrenamiento y sus consecuencias.

En el sitio web de ADN Ciclista hay mucha más información sobre esta app y cómo esta puede ayudar a llevar a cabo un entrenamiento mucho más efectivo y con mejores resultados, sin necesidad de ejercitarse de más, poniendo en riesgo el rendimiento y la salud.

