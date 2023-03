Iwantpro nombra a Jaime Arcas Team Leader del área de Perfiles de Ingeniería Comunicae miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:23 h (CET) Iwantpro, la primera Agencia de Selección de Personal especialista en Perfiles de Ingeniería e Industria, ha nombrado a Jaime Arcas Team Leader en España de las áreas de Energía, Renovables, Infraestructuras, Construcción, Logística, Compras y Cadena de Suministro Una nueva dirección dentro de la compañía, con la que iwantpro quiere apoyar el gran crecimiento de la demanda de estos perfiles. Dicho aumento de la demanda se está produciendo sobre todo en Renovables y Logística, ya que ambos sectores están demandando perfiles super especializados por su fuerte crecimiento y gran escasez de estos en el mercado.

iwantpro.com tiene un importante crecimiento de los pedidos de perfiles de alta cualificación con idiomas en el área de renovables. Estas compañías requieren perfiles como Ingenieros de Puesta en marcha, Ingenieros eléctricos, O&M engineer, Technical Solutions Engineer, Director de Desarrollo, Ingeniero Alta Tensión, Ingeniero de Mantenimiento, etc.

Jaime Arcas ha tenido una exitosa carrera profesional siempre vinculada al mundo del Talento y la Selección de Personal por su liderazgo, alto nivel de exigencia y gran conocimiento del mundo del Reclutamiento y Headhunting técnico. Comenzó su carrera en el departamento de Recursos Humanos de Airbus, posteriormente desarrolló su talento en selección de personal dentro de iwantic, agencia líder en España especialista en perfiles Digitales. Posteriormente pasó por Randstad y Ayesa donde se especializó en Reclutamiento de Perfiles de Ingeniería, Industria y Logística a nivel internacional.

Iwantpro está teniendo un crecimiento considerable, gracias al gran conocimiento y especialización de sus Recruiters en áreas como las que va a dirigir Jaime. Este crecimiento no solo se está produciendo en perfiles de Dirección si no también en perfiles de ingenieros junior y senior especialistas, así como Middle Management.

En sus nuevas responsabilidades, Jaime se encargará de continuar desarrollando el área tanto a nivel comercial como en la parte de reclutamiento. iwantpro.com persigue como objetivo fundamental la ultra especialización en todas sus áreas.

En esta línea, iwantpro está creando grupos especializados de Recruiters dentro de cada una de sus Divisiones. Estas son Manufacturing, Aeronáutica, Automoción, Infraestructuras, Construcción, Pharma, Energía, Logística, Minería y Oil & Gas. Todo esto se hace con el objetivo de ofrecer un servicio de selección y reclutamiento de alto nivel, así como de aumentar los estándares de calidad en el asesoramiento que ofrecen a sus clientes.

iwantpro sigue en su búsqueda de nuevos profesionales que provengan del área de Selección de Perfiles de Ingeniería e Industria para incorporarlos a la plantilla de especialistas en distintas divisiones con un gran crecimiento, además de las ya mencionadas, como puede ser el área de Manufacturing y el área de Minería así como las de Aeronáutica y Automoción.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.