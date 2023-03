Alfio Bardolla regresa a España con el evento más grande de educación financiera de Europa en su formato en Español Comunicae miércoles, 8 de marzo de 2023, 09:12 h (CET) El 11 y el 12 de Marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Entradas presenciales y para livestreaming a través de www.alfiobardolla.es Alfio Bardolla, CEO de Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es) la academia internacional de formación financiera que cotiza en la bolsa de Milán, regresa un año más a España con el evento Wake Up Call, el mayor encuentro de formación especializado en educación financiera.

Según datos de una reciente encuesta realizada por la academia internacional de educación financiera, el 93% de los españoles se muestra muy preocupado por la situación de sus finanzas personales. Se trata de un 35% más que el año pasado desde que comenzó la inflación.

En este contexto, el próximo 11 de marzo comienza en Málaga el mayor evento de educación financiera de Europa completamente en español organizado por Alfio Bardolla Training Group. Wake Up Call durará dos días en los que se tratará y analizará la situación de las finanzas personales y cómo poder sacarle partido en un contexto actual de crisis e inflación.

Alfio Bardolla explica, "la situación actual de inflación, el temor a perder los ahorros y el hecho de no tener una formación financiera sólida hace que cada vez más españoles busquen cubrir sus necesidades de formación financiera sin tener un referente claro al que acudir. Por eso este año esperamos aumentar más de un 20% la asistencia a nuestro evento anual".

Wake Up Call es el mayor evento organizado por Alfio Bardolla para el mercado español. La culminación de una gira que ha realizado en las últimas semanas por 3 ciudades españolas.

Formación intensiva para mejorar las finanzas personales

En total 2 días de formación ininterrumpidas divididas en diferentes bloques:

Psicología del dinero : Se trata de la primera fase para asentar las bases de crecimiento y objetivos financieros.

: Se trata de la primera fase para asentar las bases de crecimiento y objetivos financieros. Sector inmobiliario : Cómo comenzar a invertir en inmuebles, aprendiendo a reconocer las oportunidades en diferentes sectores como: subastas, alquileres, mercado abierto, cesión del compromiso.

: Cómo comenzar a invertir en inmuebles, aprendiendo a reconocer las oportunidades en diferentes sectores como: subastas, alquileres, mercado abierto, cesión del compromiso. Trading : Cómo adentrarse en el mundo de forex, opciones, materias primas y criptomonedas con estrategias que se adaptan a cualquier disponibilidad de tiempo y trayectoria que tenga el mercado.

: Cómo adentrarse en el mundo de forex, opciones, materias primas y criptomonedas con estrategias que se adaptan a cualquier disponibilidad de tiempo y trayectoria que tenga el mercado. Negocios: bloque formativo dedicado a los autónomos y emprendedores que se ven incapaces de explotarlo por falta de conocimientos financieros. Ayudará a asentar las bases para crear una empresa optimizada financieramente. Expertos internacionales sobre educación financiera

Un año más, Alfio Bardolla logra reunir para su evento a ponentes de reputado prestigio para poder aportar su conocimiento y experiencia en las finanzas personales.

Robert Kiyosaki, Jorge Danes y Anxo Perez compartirán durante la Wake Up Call, sus conocimientos para una mejor gestión de las finanzas personales.

Uno de los objetivos del evento de este año pasará por ayudar a los asistentes a construir una estrategia financiera que les permita conseguir ingresos pasivos así como comprender los errores financieros más habituales que se deben evitar para una eficaz gestión del patrimonio personal.

Wake Up Call, es un evento anual organizado por Alfio Bardolla que ha conseguido reunir a más de 18.000 asistentes en los últimos años. Además de su edición presencial en Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos FYCMA, se podrá seguir desde cualquier lugar a través de un streaming en livestream.

Las entradas ya están disponibles en la web www.alfiobardolla.es

