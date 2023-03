Hacer algo diferente con Art and Wine, vivir la experiencia en Barcelona o Madrid

El arte cumple un rol sumamente importante en el desarrollo de la creatividad de las personas, por lo que Art and Wine ha desarrollado talleres que se llevan a cabo en Madrid y Barcelona donde cada asistente puede disfrutar del buen vino con una buena música, mientras pinta un cuadro guiado por un artista profesional.

Una alternativa diferente para disfrutar del arte y el buen vino en conjunto Art and Wine brinda experiencias de ocio vinculando tres elementos principales: el vino, el arte y la buena música. De esta manera, los asistentes a sus eventos tienen la oportunidad de pintar un cuadro mientras disfrutan de excelentes vinos acompañados de música y un magnífico ambiente. Estas experiencias están orientadas a todo tipo de público, por lo que no se requiere contar con experiencia previa. Para ello, un artista profesional guía a los asistentes paso a paso para que en el lapso de dos horas y media logren crear una obra artística para llevar a sus hogares. Además, Art and Wine ofrece la posibilidad de organizar una experiencia diferente para compartir con amigos, compañeros de trabajo o familiares.

La increíble experiencia Art and Wine. Pintar un cuadro y divertirse Art and Wine Barcelona y Art and Wine Madrid son los talleres que buscan conectar a personas a conectar entre sí con el arte. Sus experiencias incluyen todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades, como pinceles, pintura, lienzo, caballete y delantal, además de vino ilimitado, agua, aperitivos y excelente música durante cada sesión, para que los asistentes puedan disfrutar de la fusión entre art and wine guiados por un artista profesional a lo largo del proceso.

Asimismo, este maravillo proyecto ofrece diferentes modalidades de taller que se adaptan a los objetivos de cada persona. Mientras su experiencia clásica cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a cabo una jornada inolvidable, Art&Pouring es una nueva manera de explorar la creatividad, mediante el pouring como técnica propia del arte abstracto que se caracteriza por crear ríos de pintura sobre un lienzo, ideal para aquellos que incursionan por primera vez en este arte. Asimismo, ofrecen Art&Teambuilding para ayudar a construir vínculos entre los equipos de trabajo y Art&Evento Privado para llevar a cabo una fiesta diferente junto a los seres queridos, en contacto directo con el arte y el buen vino. Por otra parte, también poseen una alternativa para realizar en el hogar llamada Art@Home, mediante la cual puede accederse a los talleres mediante tutoriales grabadas en formato de vídeo, ofreciendo la posibilidad del envío de materiales para quienes se encuentren en Barcelona.

Gracias a su compromiso con la difusión del arte y el desarrollo de la creatividad de las personas, Art and Wine es una alternativa excelente a la hora de compartir momentos a través del arte, el vino y la música, creando experiencias únicas combinando sus dos elementos favoritos: art and wine.