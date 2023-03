¿Cuáles son las ventajas de usar tarjetas de sellos digitales como las de Pass Media para fidelizar a los clientes? Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 21:24 h (CET) En un mundo cada vez más competitivo, las compañías y los negocios buscan la forma de modernizar sus servicios e interactuar con sus clientes a través del uso de teléfonos móviles. Las estrategias de Mobile Marketing son óptimas para mejorar la rentabilidad en negocios tanto físicos como digitales, y las tarjetas de sellos digitales son una herramienta efectiva para fidelizar e incitar a los clientes a que vuelvan a comprar en una tienda.

Por todo esto, la empresa de Mobile Marketing Pass Media ofrece un servicio orientado a atraer, conectar, interactuar y fidelizar clientes, hecho a medida para cada negocio. Con independencia del número de establecimientos que tenga.

Los beneficios de utilizar tarjetas de sellos digitales para fidelizar clientes Desde hace tiempo, los clientes no se conforman con ser meros consumidores de productos y servicios; las personas quieren sentirse parte de una comunidad. En este sentido, las tarjetas de sellos son una buena oportunidad para fidelizar clientes e impulsar su compromiso, puesto que, a partir de una mínima inversión, los beneficios que se pueden obtener son considerables.

Premiar a los clientes más fieles mediante el uso de tarjetas de sellos digitales sirve para crear una relación más cercana entre un negocio y sus clientes. Al premiar a los usuarios más fieles, se logra una mayor interacción con ellos, aumentando su sentido de pertenencia y confianza hacia el negocio. Además, gracias a la tecnología de Pass Media, es posible generar una base de datos de calidad con información cualitativa sobre los clientes fieles y potenciales. Una gran utilidad que se le puede dar a este sistema es la de regalar un producto gratis cuando el cliente haya alcanzado una cierta cantidad comprada. Por ejemplo, en una cafetería, cada 10 puntos sumados, el cliente podría obtener un café o una consumición gratis, algo a decidir en cada caso.

¿Tarjetas digitales o tarjetas físicas? Las tarjetas digitales son cómodas y accesibles, y pueden ser utilizadas en cualquier momento y lugar, ya que solo hace falta tener un dispositivo móvil a mano. De esta manera, los clientes pueden sumar y canjear puntos, sin necesidad de tener conexión a internet. Esto hace a las tarjetas de sellos digitales mucho más prácticas que las clásicas tarjetas de cartón o plástico, que corren riesgo de perderse, romperse u olvidarse en cualquier momento.

Por otro lado, las tarjetas digitales son más seguras que las físicas, ya que ante la pérdida de una física, la información se pierde, mientras que con una digital, la información queda guardada e incluso al perderse, romperse o cambiarse el dispositivo, los sellos acumulados pueden ser fácilmente recuperados.

El sistema por el que apuesta Pass Media también permite otra gran ventaja; enviar notificaciones push y geolocalizadas a los clientes, tanto a dispositivos iOS como Android, para informar así de nuevas promociones, de puntos, etc.

Los costes asociados a las tarjetas de Pass Media son mucho menores a los de desarrollar una aplicación nativa, y más fácil de usar para todos sus usuarios.

Además, el uso de tarjetas de sellos de papel fomenta la acumulación de residuos, mientras que las tarjetas digitales reducen el impacto medioambiental, ya que son reutilizables y no requieren un soporte físico.

Por todo esto, el uso de las tarjetas de sellos digitales son una gran opción si lo que se busca es fidelizar clientes, obtener nuevos, mejorar la calidad de los servicios y asegurar el éxito de cualquier negocio.

