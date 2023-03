La propuesta de la escultura cubista del artista Miguel Guía Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 20:02 h (CET) El cubismo representa una de las grandes vanguardias artísticas de inicios del siglo XX, representada en figuras como el emblemático Pablo Picasso, posiblemente, uno de los mayores artistas de todos los tiempos … Si bien ha pasado casi un siglo desde sus orígenes, este estilo sigue dando de qué hablar e inspirando las obras de algunos artistas contemporáneos.

Uno de ellos es Miguel Guía, un polifacético artista que ha explorado nuevas aproximaciones hacia esta vertiente a través de su particular propuesta de escultura cubista. Inspirado en figuras como Julio González, maestro de Picasso, incluso en obras del mismísimo Picasso, este artista desarrolló todo un portafolio en este tipo de escultura, con interesantes reinvenciones de este estilo pictórico, ya que suya fue la frase en un momento clave de su carrera artística: "¿Por qué se ha cerrado el cubismo?".

El estilo de Miguel Guía y su escultura cubista El cubismo de González, Picasso o el de Juan Gris, junto con la escultura de Gargallo, Lipchitz y Archipenko, forman el cóctel de inspiración que da lugar a la escultura cubista de Miguel Guía. Sus esculturas recrean fragmentos de las grandes obras en este estilo, a través de diferentes técnicas y materiales. La configuración de estas piezas, a su vez, compone un interesante juego de formas y roturas, el cual obliga al espectador a rellenar los espacios vacíos para desentrañar la esencia de la obra, argumentos que a la larga formaron parte de su estilo “ArtEssence” con el que ha triunfado en los grandes marketplaces internacionales de venta de arte contemporáneo.

Estas características se pueden apreciar en las diferentes esculturas de su portafolio, como por ejemplo, el Rostro Cubista, inspirado en la obra de Julio González. Esta pieza, fiel al estilo de Guía, genera una rotura entre los contornos y formas del rostro humano con su peculiar composición. Destaca también la Menina, cuya forma se completa con el aire capturado en los espacios vacíos en su interior. Lo propio ocurre con el Arlequín Cubista, esculpido tanto en madera como bronce de fundición, cuya intrincada juega entre las dos y las tres dimensiones con la perspectiva del observador.

Sus obras cubistas no acaban en esta lista, y hay otras de gran repercusión, como la “Armonía de Samotracia” o el “Caballo Cubista de Guernica”. Tanto la obra como la historia que hay detrás, es la esencia artística que Miguel Guía transmite e invita a descubrir.

Esculturas que triunfan en el mercado artístico digital Miguel Guía es un polifacético artista que ha experimentado con multiplicidad de estilos, técnicas y recursos artísticos. Sus obras se desarrollan principalmente en el ámbito de la escultura, aunque también tiene propuestas en el arte de la pintura e incluso se ha adentrado en algunos nuevos estilos artísticos que surgen a partir del desarrollo tecnológico. Desde su infancia, su vida ha estado ligada a la escultura y, con el tiempo, ha pasado por varios estilos, como la abstracción cubista, el realismo, la figuración mágica o lo que denomina como pixelización tridimensional.

Todo este proceso le ha llevado, en la actualidad, hasta el concepto y su conocido estilo propio “ArtEssence by Miguel Guía”, que consiste en romper la forma convencional para encontrar la esencia de la escultura. Con este peculiar estilo ha conseguido atrapar el interés de los amantes del arte en diferentes rincones del planeta, y se ha transformado en un bestseller en los principales marketplaces de arte, como Artsper, plataforma que congrega a las mejores galerías de arte internacional. Estos logros lo han catapultado al éxito en el mercado artístico digital, donde sus obras están disponibles en diversas galerías virtuales y gozan de un amplio reconocimiento, así como una alta cotización.

Actualmente y ya desde hace muchos años, Miguel Guía tiene un contrato en exclusiva con la madrileña galería de arte online BuySculpture, especializada en obras de arte contemporáneo español, pero en el nuevo arte contemporáneo español más disruptivo, donde Miguel es uno de sus principales exponentes. Allí es posible acceder a toda su obra.

