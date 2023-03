¿Qué títulos náuticos se pueden obtener en España? Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 18:39 h (CET) Muchas personas tienen la fantasía de navegar en el mar, gobernando una embarcación junto con amigos o familiares para disfrutar de un día o de unas vacaciones en conexión con la naturaleza. No obstante, para ello es necesario contar con un título náutico que autorice a un individuo a realizar dicha actividad, teniendo bajo su responsabilidad a otras personas.

En este marco, la plataforma Navega y Comparte facilita el acceso al mar a sus usuarios, ofreciendo información para conseguir los diferentes títulos náuticos y opciones de navegación existentes en España.

¿Qué títulos náuticos se pueden obtener empezando desde cero? Una de las alternativas más fáciles a la hora de navegar es alquilar una embarcación que no necesite ningún tipo de título náutico o licencia. Sin embargo, esta opción solo se encuentra disponible para barcos de menos de 5 metros, con motores de hasta 15 caballos de vapor. Además, se prevé la prohibición de esta modalidad, debido al incremento de los accidentes en los últimos años.

Teniendo esto en cuenta, obtener la licencia de navegación es una de las posibilidades más sencillas. Para dicho fin, solo se requieren 4 horas de prácticas para conocer las nociones básicas, si se quiere gobernar una embarcación de menos de 6 metros de forma segura y a una distancia del puerto no mayor a 2 millas. Por otro lado, para obtener el título de Patrón de Navegación Básica (PNB) o de Patrón de Embarcación de Recreo (PER) es imprescindible realizar un examen teórico, prácticas de motor y un curso de formación en radiocomunicaciones y de radio operador de corto alcance.

Otros títulos náuticos de recreo Quienes hayan obtenido el título PER y deseen realizar travesías más alejadas de la costa pueden acceder al título de Patrón de Yate, para el cual no solo deberán aprobar un examen teórico, sino que tendrán que llevar a cabo 48 horas de prácticas, de las cuales 8 deben ser por la noche. De igual manera, la persona que obtenga el máximo título de embarcación de recreo se convertirá en capitán de yate, pudiendo navegar sin límites después del test teórico y de las prácticas de navegación y seguridad a motor.

Para dedicarse profesionalmente a la náutica de recreo, es posible agregar a los títulos de Patrón o Capitán de Yate un curso de formación en seguridad, además de efectuar el trámite de capacitación profesional en Marina Mercante, o bien obtener la certificación de Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo.

Por lo tanto, existen múltiples alternativas a la hora de disfrutar del mar de manera segura y divertida, de acuerdo con los gustos e inquietudes de cada persona, por lo que Navega y Comparte ofrece opciones personalizadas para la realización de las prácticas.

