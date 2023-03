Iscasa y Grupo Topgel asistirán a la feria HORECA Baleares Ibiza Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 15:34 h (CET) Grupo Topgel quiere mantener su liderazgo como uno de los principales referentes en la distribución nacional de refrigerados y congelados y, con ello, mantiene su presencia en los eventos más importantes del canal HORECA en España, esta vez de la mano de Iscasa, socio distribuidor en Ibiza y Formentera en la Feria HORECA Baleares Ibiza 2023.

Ibiza, febrero de 2023 – Iscasa, cumpliendo con el compromiso de Grupo Topgel de mantener una estrecha relación con hosteleros y hoteleros en su día a día, será partícipe y actor en una de las ferias más importantes del canal HORECA a nivel nacional y en Baleares, la ‘Feria HORECA Baleares Ibiza 2023’.

Iscasa y Grupo Topgel se han declarado conscientes de la necesidad de mejora continua en el sector de la distribución y han creado el concepto de la ‘distribución inteligente’, que es ni más ni menos escuchar a los profesionales del sector HORECA para aportarle soluciones y no solo productos.

Iscasa se define como una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria en Ibiza y Formentera, pioneros en la fabricación de hielo y con un portfolio de más de 1000 referencias en gama congelada, refrigerada y seca dirigida al canal HORECA, abarcando desde los segmentos más básicos de la distribución a productos de alta restauración.

Acciones Smart: presencia en la Feria HORECA Baleares Ibiza 2023 En medio de estas declaraciones, la compañía se ha comprometido en no dejar todas estas promesas en papel mojado y materializarlas llevando a Grupo Topgel ‘de gira’ por toda la geografía nacional con objeto de escuchar y establecer una relación directa con los hosteleros y hoteleros. Los socios distribuidores serán los encargados y principales protagonistas en esta escucha activa, con el objetivo de acercar la distribución a hosteleros, hoteleros y demás protagonistas en el canal de la restauración.

En Baleares, el encargado será Iscasa, contando con presencia en la Feria HORECA Baleares Ibiza, que tendrá lugar en FECOEV los días 8, 9 y 10 de marzo. Iscasa desplegará un stand donde pondrá a disposición de todos los visitantes una amplia oferta de actividades que tendrán como foco principal mostrar la calidad de sus productos.

Así, durante los tres días del evento se podrá disfrutar de degustaciones de desayunos, carnes, pescados, precocinados, paellas, 5ª gama, productos veganos y postres premium.

Nuevo concepto de “distribución inteligente” La compañía considera que todo ha cambiado menos la distribución, que sigue siendo tradicional en su forma y fondo. Por ello, Grupo Topgel, de la mano de sus socios distribuidores, como Iscasa, están trabajando en mejorar y actualizar todos esos procesos: desde la innovación en los productos hasta más allá de la entrega; tratará de aportar soluciones y no productos, como por ejemplo una nueva plataforma digital dirigida a la formación en todo el canal HORECA llamada Academy, la plataforma tiene como propósito aportar contenido de valor, así como servicios globales e integrales al hostelero; y, por último, generando acciones Smart para posicionarse como un referente en la distribución.

Todo esto llegará como resultado de mantener una escucha activa a las peticiones de hosteleros y hoteleros: “no vamos a vender productos que el hostelero ni siquiera necesite, vamos a escuchar sus problemas y necesidades, y le vamos a vender una solución”, afirma Carlos Pascual, Director General de Grupo Topgel a nivel nacional.

