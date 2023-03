Los abogados de derecho inmobiliario en Barcelona de Cánovas Estudio Legal cuentan con más de 30 años de experiencia Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 14:00 h (CET) En los últimos años, el sector inmobiliario se ha convertido en uno de los ámbitos más dinámicos de la economía, y ante este contexto, conocer su funcionamiento y las normas que lo regulan es fundamental para todos los ciudadanos.

Vender, comprar o alquilar una propiedad es un proceso que implica una inversión importante, por lo que es esencial saber exactamente en qué consiste y bajo qué condiciones debe realizarse. Y esto puede ser mucho más sencillo de la mano de despachos como Cánovas Estudio Legal, que se dedica a ofrecer un servicio integral especializado en el ámbito inmobiliario, tanto en operaciones nacionales como internacionales, asesorando a clientes nacionales y extranjeros que deseen adquirir y explotar bienes inmuebles en España.

Asesoría legal para las operaciones inmobiliarias, en Cánovas Estudio Legal Este estudio cuenta con más de 30 años de experiencia como abogados derecho inmobiliario en Barcelona. Su Departamento de Derecho Inmobiliario proporciona asesoramiento acerca de todas las implicaciones legales relacionadas con las transacciones inmobiliarias, tanto si se realizan a nivel particular como empresarial.

Cánovas Estudio Legal está especializado en las diversas materias jurídicas que confluyen en este tipo de transacciones. Este conocimiento le permite prestar un asesoramiento integral, de alta calidad, en las distintas áreas del sector inmobiliario, como la compraventa de inmuebles, licencias, arrendamientos, contratos de promoción y construcción de edificios, financiación inmobiliaria, permutas, prácticas bancarias abusivas, etc.

¿Por qué es importante contar con un abogado inmobiliario? Tanto la compraventa como la explotación de inmuebles pueden tener grandes implicaciones legales y financieras. Por esta razón, es importante contar con el respaldo y la fiabilidad de un equipo de abogados expertos en derecho inmobiliario.

A la hora de adquirir un inmueble, todo comprador debe asesorarse adecuadamente sobre las condiciones de venta del inmueble que pretende comprar y la situación legal del mismo. Este respaldo profesional es importante para poder valorar y prever los riesgos potenciales de la inversión. Las garantías que ofrece un abogado inmobiliario en una compraventa son, entre otras, saber con certeza si la vivienda está libre de cargas, si está hipotecada, si pesan los embargos, si está al día de pagos con la comunidad de propietarios, etc.

Pero no todos los problemas se encuentran en el momento de la compraventa, un abogado especialista en derecho inmobiliario también debe asesorar en materia de desahucios, hipotecas, alquiler, alquiler con opción a compra, empadronamientos, expropiaciones o embargos.

Por todo esto, resulta imprescindible contar con el mejor asesoramiento, a fin de asegurar el mejor desarrollo antes, durante y después de realizar cualquier tipo de operación inmobiliaria.

