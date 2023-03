Tracmi presenta su dispositivo de hombre muerto para cuidar de los trabajadores en actividades de riesgo Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 14:00 h (CET) Las empresas que cuentan con trabajadores en zonas peligrosas y que pasan horas solos gestionando actividades de riesgo deben velar por su seguridad, seguimiento y protección.

Entre las opciones más actualizadas del mercado, Tracmi ofrece el dispositivo de hombre muerto Tracmi S6. También conocido como reloj de hombre muerto, es un detector GPS que se usa como principal recurso para controlar la inactividad en caso de accidentes. Gracias a este equipo se puede intervenir a tiempo y mantener al trabajador protegido en todo momento.

Velar por la vida de los trabajadores con el dispositivo Tracmi S6 En diversos sectores comerciales se gestionan actividades de alto riesgo. La mayoría de las dificultades fatales ocurre porque no se ofrece respuesta inmediata ante un accidente. Esto porque el trabajador se encuentra en una zona remota y no puede pedir auxilio.

Es allí cuando surge la necesidad de implementar un dispositivo capaz de detectar inactividad y de hacer llamadas de manera fácil. Tracmi S6 es un reloj detector de caídas con GPS que brinda la posibilidad de intervenir rápidamente en caso de accidentes.

Entre sus características principales destaca la llamada SOS. Con solo pulsar un botón, se puede realizar una llamada de emergencia a los contactos registrados hasta que uno conteste. Asimismo, incorpora uno de los sensores de movimiento más modernos del mercado. Por medio del sistema, se detecta si la persona deja de moverse durante un tiempo prolongado y hace una llamada sin necesidad de pulsar un botón. Esta función es ideal, ya que el trabajador puede sufrir una caída y quedar inconsciente.

Controlar la gestión laboral y el riesgo con un mismo dispositivo Otra de sus opciones más llamativas es el botón de advertencia. Al pulsar un botón, el trabajador solitario podrá enviar un mensaje de voz. Con este puede informar cuando inicia y concluye una tarea de alto riesgo. Adicionalmente, cuenta con la opción de localización GPS en interiores y exteriores, con check-point para controlar la entrada y salida de los puntos de gestión. Además de ser una alternativa para mantener seguros a los trabajadores, permite gestionar con mayor eficiencia el movimiento de los mismos.

No hay que esperar a que un trabajador sufra un accidente para tomar medidas de protección. En cambio, se debe crear un espacio seguro donde el empleado pueda laborar en buenos términos.

Tracmi S6 lo pueden usar desde técnicos, fabricantes, supervisores e, incluso, los pilotos que gestionan pruebas y otras actividades de alto riesgo. En la plataforma de Tracmi se pueden conocer más ventajas del dispositivo de hombre muerto, así como su aplicación en diferentes sectores.

