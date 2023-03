Vitaliderma Skindiet ofrece perfluorocarbono para el cuidado de la piel Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Aspectos como la contaminación, el consumo de alcohol y la exposición a rayos UV tienen efectos negativos en las células de la piel, generando el envejecimiento prematuro.

Por esta razón, muchas personas optan por productos que ayuden a preservar el brillo, la hidratación y la composición de una piel joven, como parte de un engranaje de elementos necesarios en un estilo de vida saludable. Ante esto, Vitaliderma Skindiet ofrece a sus clientes productos con perfluorocarbono como respuesta a esta y otras necesidades en materia de la salud de la piel.

¿Cuáles son los beneficios del perfluorocarbono? El perfluorocarbono es un producto que tiene la capacidad de absorber oxígeno, razón por la cual es utilizado por Vitaliderma Skindiet para transportar en profundidad este elemento y potenciar la penetración y activación de otros esenciales para la piel, como el colágeno, la elastina y las vitaminas, tanto en los tejidos como en niveles intercelulares. Al operar como un plasma de la sangre, el perfluorocarbono ayuda a recuperar tejidos de una manera más rápida, acortando hasta en un 60 % los tiempos de curación de las heridas. Por otro lado, proporciona un tratamiento eficaz contra las quemaduras solares y puede representar un excelente bálsamo para la piel de la barba tras afeitarla. De esta manera, el producto opera como calmante, hidratante y cicatrizante, así como optimizador de elementos complementarios.

Partiendo de estos beneficios, Vitaliderma Skindiet desarrolla el suero Stop The Time con la conjunción del perfluorocarbono, ceramida, el aceite de jojoba (rico en ácidos esenciales), complejo multivitamínico A, C y E; alantoína y otros compuestos activos antioxidantes que desempeñan un rol clave en la estimulación de la regeneración celular y la prevención del envejecimiento. Su manera de uso es sencilla: deberá aplicarse en la piel tanto por las mañanas como por las noches para notar resultados a corto y mediano plazo.

La empresa tiene éxito en una industria que responde a la demanda de productos efectivos De acuerdo con una encuesta realizada por Real Self en el año 2020, aproximadamente tres de cada cinco personas de Estados Unidos utilizan productos contra el envejecimiento como parte de su rutina diaria de cuidado de la piel. Así entonces, este tipo de datos reflejan una demanda enorme que ha generado múltiples ofertas en el mercado, dentro de las cuales se pueden encontrar algunas que no responden a criterios de sostenibilidad y calidad.

A diferencia de esos casos, Vitaliderma Skindiet trabaja con ingredientes naturales y eficaces para uso cosmético que no son probados en animales y cumplen con los estándares más altos y requisitos calificados. Asimismo, la empresa define dentro de sus valores la confianza, la honestidad, la decisión, la eficacia, la transparencia, la fuerza interior y el sentimiento como un sello único de autenticidad para garantizar excelentes resultados de medicina estética.

