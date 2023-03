Buscoremolque, proveedores de remolque para moto Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) El remolque para moto es un accesorio muy buscado por las personas. El mismo sirve para transportar o remolcar a los vehículos de dos ruedas.

Generalmente, estos artículos se colocan en el gancho de remolque que suelen traer los medios de transporte como los carros o las propias motocicletas. En el mercado existen una diversidad de modelos que se adaptan a todo tipo de requerimientos y presupuestos. Entre ellos destacan los que son completamente cerrados y los cerrados especializados. A su vez, están los abiertos, los plegables y los que poseen una rueda delantera. En España, los productos en cuestión se pueden encontrar en lugares como Buscoremolque, una tienda online que no solo comercializa, sino que también ofrece la posibilidad de alquilar.

Buscoremolque, proveedores de remolque para moto Buscoremolque es uno de los proveedores de remolque para moto más comprometidos y profesionales del país. Esta empresa tiene una trayectoria de más de 17 años. La misma importa sus productos a España, enfocándose siempre en cubrir las necesidades de cada uno de sus clientes.

Para conocer los remolques que pone a disposición esta compañía, se debe acceder a su plataforma de ventas. Allí hay una variedad de herramientas para facilitar la búsqueda. Los usuarios pueden seleccionar la marca de su preferencia. Asimismo, se pueden indicar las medidas útiles y el rango de precio que puede ir desde 573 euros, hasta 7.200 euros.

Uno de los modelos más sencillos es el Erde PM 310. Este está fabricado con acero galvanizado y se caracteriza por ser ligero. Sirve para transportar una moto, tiene una longitud total de 245 centímetros y un ancho total de 145 centímetros. Por su parte, uno de los artículos más sofisticados es el Orca 1. El remolque está carrozado en fibra de vidrio y montado en chasis galvanizado en caliente. Posee llanta acero 14”, rueda jockey delantera de 60, puerta delantera derecha, portón trasero con amortiguadores de gas y suelo en chapa sándwich madera y poliéster. Además, se le puede agregar llantas de aluminio de 14”, rampa trasera en aluminio y luz interior.

Por qué adquirir un remolque para la moto y cuál elegir Las personas que aman rodar tanto en automóvil como en motocicleta cuando se van de viaje no pueden dejar de optar por un remolque para moto, ya que es un artículo imprescindible para transportar la motocicleta sin necesidad de conducirla.

Una de las preguntas que siempre surge es cuál modelo elegir. Al respecto, hay que decir que todo depende del presupuesto con el que se cuente y de otros factores como la cantidad de motos que se necesiten movilizar, el tamaño de las mismas, etc. Para elegir el producto ideal se recomienda ingresar a Buscoremolque y pedir una asesoría.

