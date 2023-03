La atención psicológica online aumenta un 500 % después de la pandemia Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Un estudio realizado por la Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) pone de manifiesto el incremento de la demanda de psicólogos de forma online. Los pacientes cada vez utilizan más internet para ser atendidos por sus terapeutas.

La realidad de las consultas de psicología se puede conocer más de cerca a través de Fernando Pena, presidente de AEPSIS y director de Calma Al Mar, un centro de psicología en Valencia que cuenta con atención de psicólogos online para pacientes de todo el mundo.

¿Realmente el aumento de la terapia online es tan notorio?

"Antes de la pandemia ya se advertía un cierto incremento en la petición de terapia online; pero, con la pandemia, la gente se ha familiarizado mucho con tener conversaciones a través de internet. Actualmente, algunas de las personas de mi equipo de psicólogos de Valencia tienen días completos en su agenda en los que solo atienden a pacientes online.

Tras la pandemia, hemos registrado un aumento de más del 500 % en la petición de atención psicológica online."

¿La terapia psicológica online es efectiva?

"Sí, la efectividad de la terapia no depende tanto del canal de comunicación (ya sea internet, teléfono o en el mismo despacho), sino de las habilidades del terapeuta. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los médicos, en la atención sanitaria en psicología no se necesita el contacto físico con los pacientes. Internet proporciona unas vías de comunicación necesarias y suficientes para llevar a cabo un tratamiento efectivo."

¿Por qué la gente elige psicólogos online?

"Principalmente, por el ahorro de tiempo. Hay veces en las que acudir a una consulta de psicología de una hora de duración puede requerir dos o tres horas del tiempo de un paciente, si contamos los tiempos de desplazamiento. Además del gasto económico que puede implicar venir en transporte púbico o en el propio coche. La terapia online supone un ahorro de tiempo y de dinero, alcanzando un nivel de efectividad similar a la terapia presencial.

Además, mucha gente busca a psicólogos que estén altamente especializados en el tema por el que quieren acudir a consulta y, en ocasiones, los psicólogos de su provincia no tienen un nivel de especialización tan alto como los profesionales que puedan residir en otras zonas. Para estos pacientes, la terapia online permite ser tratado por el terapeuta más especializado.

Otro factor que contribuye a la elección de psicólogos online es la familiarización que ya tiene la gente con las herramientas que permiten realizar videoconferencias. Actualmente, muchos estudiantes ya tienen una parte de sus clases, o todas, en formato online; muchos se reúnen por internet para hacer trabajos de clase o para jugar o charlar con sus amigos. En el ámbito empresarial, las reuniones online se han convertido también en algo rutinario en muchas empresas, superando incluso al número de reuniones presenciales que se celebran. El paso a una terapia psicológica online es un cambio sencillo que la gente ha vivido de forma natural."

¿En AEPSIS se ha observado esta tendencia en otros países?

"El estudio llevado a cabo por AEPSIS se centra en la población española, pero dentro de nuestros socios hay profesionales de la psicología de México, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Todos ellos nos han trasladado un incremento en la atención psicológica online en cifras similares a España."

En AEPSIS se está apostando por el formato online también para formaciones, ¿es así?

"Efectivamente, antes de la pandemia, realizábamos conferencias presenciales en Valencia, con una frecuencia mensual. Actualmente, gracias al formato online, hemos pasado a hacer conferencias de psicología en directo todos los jueves del año a las 7 de la tarde. Contamos para ellas con psicólogos expertos de todo el mundo, que ofrecen clases magistrales sobre temas tan interesantes como terapia de pareja, autoestima, inteligencia emocional o cómo superar la ansiedad o la depresión. Gracias a este salto al online, hemos multiplicado por 10 el número de inscritos en las conferencias. Nuestros congresos internacionales también han pasado al formato online, lo que ha permitido tener en los últimos realizados a más de 10.000 personas inscritas en ellos, convirtiéndose así en algunos de los principales congresos internacionales de psicología en habla hispana."

