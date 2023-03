Distribuidores y proveedores de productos de estética en Mestética

La elección de un buen distribuidor de productos es fundamental para que una empresa de estética tenga éxito. Uno de los aspectos principales a tener en cuenta es que provea productos de calidad, para garantizar una buena atención y la fidelización de los clientes.

En este sentido, contactar a Mestética es una opción acertada. La firma pone al alcance de los profesionales productos y equipos de estética y médico-estética que realmente ofrecen resultados visibles, desde la primera aplicación.

Productos y equipos de estética Desde Mestética, ponen a disposición un amplio catálogo con todo lo necesario en un centro de belleza. Esto incluye tanto los productos a usar en cabina y el mobiliario, como los productos que los clientes podrán llevar a casa para mejorar y/o mantener los resultados buscados. Su apartado de cosmética corporal se compone de un gran número de artículos para el cuidado de la piel, empleados principalmente para mejorar su apariencia y sus imperfecciones. Además, disponen de diferentes formulaciones para ser adquiridos de acuerdo al tipo de piel.

Por otro lado, también cuentan con una línea de cosméticos faciales. La misión fundamental de esto es prevenir, cuidar y/o solucionar problemas de la piel.

De igual manera, tienen a disposición diversa aparatología y mobiliario de todo tipo, adaptándose a la actividad de cada negocio y a sus necesidades específicas.

Mestética trabaja solo con marcas reconocidas Esforzándose por ofrecer solo lo mejor a sus clientes, en Mestética, trabajan con productos y equipos de estética de marcas reconocidas por su calidad, tanto a nivel nacional como internacional tales como Mesoestetic, Me and Me, Reference Medical ... por nombrar algunas. Además, los productos que distribuye están avalados por estudios realizados en diferentes laboratorios cosméticos y farmacéuticos, donde es posible ver el antes y el después. De esta forma, se aseguran de que los centros y clínicas de estética ofrezcan a sus clientes productos y tratamiento realmente probados y efectivos.

En Mestética, cuentan con más de 10 años de experiencia en el mercado, siendo distribuidores y proveedores de productos de estética. De esta manera, acompañan a las compañías de este ámbito, ofreciéndoles productos de alta calidad y eficiencia. Además, son caracterizados por brindar una atención completamente personalizada, resolviendo cualquier duda presentada con respecto a un producto y formando para su uso de manera óptima. Así, además de excelentes resultados, es posible ofrecer a los clientes un trato más profesional.