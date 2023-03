¿Cómo conseguir el certificado electrónico desde casa con CertificadoElectronico.es?

Durante mucho tiempo, poder obtener un certificado digital ha representado un trámite tedioso, que entre otras cosas puede suponer traslados, largas esperas y una inversión importante de tiempo e incluso de dinero. Hoy en día, en plena era digital, es más importante que nunca poder contar con un certificado digital que facilite la realización de trámites importantes con la Administración Pública a través de internet.

Sin embargo, ahora ya es posible conseguir certificado electrónico completamente online a través de plataformas como certificadoelectronico.es. Gracias a ella, las personas en España podrán conseguir su certificado con todas las garantías jurídicas y de seguridad, desde casa y en pocos minutos.

Obtener el certificado electrónico fácil y rápido desde casa vía online Después de mucho tiempo, finalmente ya es posible conseguir el certificado digital vía online, con lo cual se facilita considerablemente el trámite, se evitan los desplazamientos, pérdidas de tiempo, etc. Esta solución llega de la mano de CertificadoElectronico.es, una plataforma web de la marca Bewor Tech, que además es un prestador de servicios electrónicos de confianza certificado como tal. La ventaja de CertificadoElectronico.es es que no ofrece la tramitación de certificados digitales, en el sentido de que no son un intermediario que revende los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por el contrario, son un emisor propio, cuyos certificados digitales emitidos cuentan con todas las garantías, así como la misma validez legal y garantías de la FNMT.

Hoy en día, es más importante que nunca poder contar con un certificado digital que acredite la identidad de una persona de forma online. De esta manera, no solo podrá realizar múltiples trámites y gestiones importantes ante la Administración en España y toda Europa, como la declaración de renta o gestiones de seguridad social, sino que además constituye una prueba documental ante un posible fallo de tipo administrativo. Además, permitirá elaborar documentos fiscales y firmar digitalmente de manera rápida y segura, sin desplazamientos y desde la comodidad del hogar.

Proceso para obtener el certificado digital con CertificadoElectronico.es El proceso es completamente online y sumamente sencillo, ya que no lleva más de 30 minutos completarlo. El primer paso consiste en hacer una videoverificación del usuario, para lo cual únicamente deberá tener activada la cámara de su dispositivo, o tener a la mano su DNI. Este proceso de verificación tarda en promedio 2 minutos. Durante la siguiente media hora se procesarán los datos y se emitirá el certificado digital sin largas esperas.

CertificadoElectronico.es cuenta con pago 100 % seguro mediante PayPal o tarjeta, además de soporte inmediato a través de WhatsApp y acceso directo con el dispositivo a más de 1000 sedes electrónicas.

Para cualquier duda sobre este servicio, a través del sitio web CertificadoElectronico.es se puede obtener mucha más información o contactar directamente con su equipo de atención. Gracias a prestadores de servicios de confianza como ellos, por fin obtener el certificado digital ahora es un proceso sencillo, rápido, seguro y 100 % online.