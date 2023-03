La Inteligencia Artificial, una asignatura pendiente en las aulas españolas Comunicae viernes, 3 de marzo de 2023, 14:27 h (CET) Freeed, plataforma docente de profesorado, ha realizado una encuesta en enero de 2023 entre el profesorado de España, Italia y Finlandia para evaluar y analizar la opinión sobre el uso o prohibición de la Inteligencia Artificial en las aulas. La IA, es una asignatura pendiente en España. El 24% del profesorado reconoce haber utilizado la IA en alguna ocasión; el 60% opina que la IA brinda oportunidades positivas, solo un 3,2% del profesorado prohibiría su uso en las aulas. Informa EKMB Prohibir la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas no consigue el apoyo del profesorado español, solo un 3,2% del profesorado la prohibiría, según la encuesta realizada por Freeed, plataforma online donde los docentes pueden crear, compartir y descargar material educativo para sus clases. La encuesta, realizada en enero de 2023 a la que han respondido más de 2.000 docentes de España, Italia y Finlandia de diferentes niveles educativos, es una herramienta metodológica que permite conocer la opinión del profesorado sobre el uso o prohibición de la Inteligencia Artificial en las aulas.

La respuesta del profesorado español ha sido muy desigual, pero enriquecedora al obtener una radiografía actual y precisa de su visión, realidad y futuro de la IA en las aulas. Más del 46% del profesorado español que contestó la encuesta de Freeed imparte docencia en educación primaria. El 23,8% de los docentes españoles reconoce haber utilizado herramientas basadas en IA, frente a un 56,9% que afirma no haberla utilizado. Solo el 18% de los docentesreconoce abiertamente que empleará IA este semestre.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial basada en texto e imágenes ha obligado a las escuelas de todo el mundo a tomar una posición sobre el uso de aplicaciones como ChatGPT, basadas en IA. A finales del año pasado Nueva York prohibió el uso de una aplicación de IA en las escuelas públicas y algunas de las principales universidades australianas están repensando el diseño de las evaluaciones de los estudiantes y sopesan volver a los exámenes con lápiz y papel.

Las opiniones de los docentes españoles acerca de si la IA cambiará la enseñanza en los próximos dos años son controvertidas. Dos de cada cinco profesores estiman que la IA traerá desafíos en un futuro cercano. Más de un 60% de los docentes considera que la IA brinda oportunidades positivas a la enseñanza y un 18% considera que la IA acarreará cuestiones negativas. Así lo afirman algunos docentes encuestados, "dependerá del uso que se le dé, pero viendo los precedentes, en general, se usará mal".

La encuesta de Freeed revela que el profesorado español en su mayoría no está utilizando la IA en sus clases, pero están abiertos a introducirla en su trabajo diario y que les gustaría recibir información y formación al respecto porque su aplicación cada vez es mayor. La IA está transformando la forma tradicional de enseñar y aprender. Es una aliada imprescindible que, bien utilizada, aportará notables beneficios al sistema educativo, aunque explicaLorella Griotti, country manager de Freeed en España, "obligará a los profesores a repensar el significado de los trabajos que realicen los niños en casa, dado que pueden resolverse de forma independiente o utilizando este tipo de aplicaciones".

La brecha tecnológica es una asignatura pendiente, romperla es uno de los objetivos del actual Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo español. En esta línea, avanza Freeed, afirma Lorella Griotti "al abrazar el cambio tecnológico, al tiempo que apuesta por un conocimiento compartido y creativo del profesorado".

