Todo lo que se debe saber de la nueva Ley de Bienestar Animal si se tiene una mascota Emprendedores de Hoy viernes, 3 de marzo de 2023, 14:39 h (CET) La nueva Ley de Bienestar Animal, que actualmente se encuentra en fase parlamentaria (habiendo sido remitida al Senado tras su aprobación en el Congreso de los Diputados) regula muchos aspectos de la tenencia de animales de compañía que hasta ahora no habían sido reglados por ley. Existen muchas novedades en la ley, que establece nuevas normas para los propietarios de mascotas. Algunas de las novedades principales son las siguientes:

Curso obligatorio para tener perro. Todos los propietarios de perros deberán pasar un curso online y gratuito que acredite su capacidad para tener un perro.

Curso para perros. No solo sus humanos, sino que los perros deberán hacer un curso con un adiestrador y superar un examen de obediencia y comportamiento.

Se elimina la clasificación de razas potencialmente peligrosas. Ya no existirán las razas potencialmente peligrosas. A todas las razas se les exigirá la superación del curso y, en caso de no superarlo, el perro en cuestión, independientemente de la raza, deberá salir a la calle atado y con bozal.

Todos los perros deberán contar con una póliza de Responsabilidad Civil. Hasta ahora, solo los perros potencialmente peligrosos y cualquier perro en el caso de las comunidades de Madrid y País Vasco exigían este tipo de seguros.

Perros, gatos y hurones no podrán ser vendidos ni mostrados en escaparates en tiendas físicas. Sí podrán seguir vendiéndose peces, roedores y pájaros.

Tiempo máximo para dejar solos a los animales. Los perros podrán estar solos en casa un máximo de 24 horas, aunque los perros pastores podrán estarlo más tiempo con la obligación de estar geolocalizados. Otras especies como gatos, pájaros o hámsters no podrán estar solos más de 72 horas.

Además, y a falta de conocer el texto definitivo de la ley una vez que sea publicada en el BOE, previsiblemente se van a reducir los tipos de animales que se podrán tener como mascotas. Algunos como periquitos, hámsteres y cobayas o tortugas, podrán dejar de ser admitidas como mascotas de compañía.

Seguro obligatorio para perros Desde inXur, el corredor online que es una guía en la jungla de los seguros, recuerdan que, hasta ahora, a nivel nacional, solamente los perros cuya raza estaba clasificada como potencialmente peligrosa estaban obligados a tener un seguro de Responsabilidad Civil. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, esto va a cambiar radicalmente.

Por un lado, ya no existirá la clasificación de perros potencialmente peligrosos. Ningún perro será ya potencialmente peligroso, independientemente de su raza; pero todos los perros deberán superar un examen tras un curso de adiestramiento en el que demuestren su obediencia y buen comportamiento. En caso de no superarlo, deberán ir atados con correa corta y bozal, tal y como, hasta el momento, deben ir siempre los perros que, a fecha de hoy, están aún catalogados como de raza potencialmente peligrosa.

La nueva ley, además, exige al propietario del animal la contratación y mantenimiento durante toda la vida del animal de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Después de la ley, se publicará su correspondiente Reglamento y en él por qué importe se deberá asegurar al perro.

Será, por tanto, una norma reglamentaria la que establezca el importe que se debe contratar en la póliza de RC para el perro, pero lo que está claro es que todo propietario de perro en España deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil y tenerlo en vigor durante toda la vida del perro.

Hasta ahora, contar con un seguro de RC era obligatorio únicamente para las razas potencialmente peligrosas y en el caso concreto de la comunidad de Madrid y del País Vasco, era ya requisito para todos los perros, independientemente de su raza. Ahora, asegurar a cualquier perro, independientemente de su raza, será obligatorio en toda España.

¿Por qué contratar la póliza de RC para un perro a través de inXur? inXur es una correduría de seguros que trabaja con más de 30 aseguradoras para ofrecer pólizas a sus clientes, sin preferencia hacia ninguna de las compañías. El servicio es totalmente gratis para el usuario, que puede elegir entre las mejores pólizas del mercado. Por ello, simplemente entrando en la web de inXur, el usuario puede acceder a una oferta personalizada y completa, donde encontrar la mejor póliza para el perro o cualquier otra póliza que se necesite. Siempre con las mejores ofertas del mercado y las mejores condiciones.

El soporte de inXur se mantiene durante la contratación y a lo largo de toda la vida de la póliza. Se encargan de todos los trámites y reclamaciones, con el compromiso de resolver dudas y dar siempre soluciones a las cuestiones que planteen los asegurados. El cliente estará en todo momento acompañado y asesorado por inXur, que explica al cliente todos los procesos de manera clara, haciendo fácil los ya de por sí complejos seguros. Algo que ni las aseguradoras ni los comparadores son capaces de hacer, convirtiéndose en un servicio diferencial, completo y gratuito para sus clientes.

Por supuesto, el cliente siempre puede, además, llamar por teléfono, WhatsApp o gestionar sus pólizas online. Más de 400.000 clientes satisfechos ya confían en inXur.

