Casa de apuestas, ¿cómo calculan sus cuotas? La cuota es la parte más importante, ya que en esto se basa el negocio de estas empresas Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 3 de marzo de 2023, 12:03 h (CET) Las casas de apuestas es un nuevo modelo de negocio que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo en el mundo del fútbol y deporte. Las casas de apuestas funcionan cada vez con más regularidad y son cada día más las personas las que usan su servicio.

¿QUÉ ES UNA CASA DE APUESTAS?

Las casas de apuestas es una empresa registrada y regulada que ofrece muchas cuotas relacionadas con eventos deportivos, políticos, etc. Cuando el cliente conoce las cuotas de los eventos puede realizar las apuestas si lo ve oportuno. Existen diferentes tipos casas de casas de apuestas y estas son:

Bookmaker: es la casa de apuestas tradicional y en su mayoría ofrece cuotas relacionadas con eventos deportivos.

es la casa de apuestas tradicional y en su mayoría ofrece cuotas relacionadas con eventos deportivos. Betting Exchange: funciona de intermediario entre los apostantes, estas suelen llevarse una comisión de los apostantes. Aquí podemos apostar a favor y en contra.

funciona de intermediario entre los apostantes, estas suelen llevarse una comisión de los apostantes. Aquí podemos apostar a favor y en contra. Spread betting: en este tipo de casa se apuesta al número de acciones que se realizan durante el evento. Los usuarios determinan si el número de acciones es mayor o menor a las que determina la casa de apuestas.

¿CÓMO SE CALCULAN LAS CUOTAS?

La cuota es la parte más importante de las casas de apuestas ya que en esto se basa el negocio de estas empresas. A través de las cuotas se indica de forma numérica en cuánto está valorada la apuesta y por consiguiente cuánta va a ser la ganancia.

Existen diferentes tipos de cuotas para establecer el dinero que se obtiene en las apuestas y ganancias, estas son:

Cuota decimal: cada mercado tiene asociado un número entero o con decimales que es el que nos marca cuánto vamos a ganar.

cada mercado tiene asociado un número entero o con decimales que es el que nos marca cuánto vamos a ganar. Cuota fraccionada: los mercados no tienen un número entero o con decimales, sino fraccionado.

los mercados no tienen un número entero o con decimales, sino fraccionado. Cuota americana: aparece en forma de número positivo o negativo: las positivas muestran el beneficio correspondiente a 100 unidades, mientras las negativas se refieren a cuánto debemos apostar para conseguir un beneficio.

Quien se encarga de marcar las cuotas son las bookies. Consiste en la probabilidad que cada casa de apuesta tiene en otorgar a cada participante en un evento. Con esto queremos decir que a mayor probabilidad tenga un equipo de ganar más baja será la cuota, por el contrario, si la probabilidad de ganar del equipo es menor la cuota será más alta.

Es decir, las cuotas no es más que la probabilidad que otorgan las casas de apuestas a que un evento suceda. Las cuotas elevadas implican una visión de la casa de apuestas hacia ese evento de baja probabilidad. De igual forma, una cuota cercana a 1 en la escala decimal, implica una alta probabilidad de éxito para la casa de apuestas. NORMAS DE USO

