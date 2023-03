Clínica Dental Torroella & Martínez, especialistas en el cuidado dental en Barcelona Se ubica en el barrio barcelonés de Horta y se caracteriza por prestar el servicio cercano que uno busca en un dentista de confianza Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 2 de marzo de 2023, 13:10 h (CET) En cantidad de ocasiones descuidamos las visitas al dentista, pues nos parece que no son necesarias hasta que existe algún tipo de dolencia o nos acordamos de hacer una limpieza dental. Sin embargo, tener el hábito de acudir periódicamente puede ser realmente útil para la prevención.

En una visita rutinaria podemos detectar de manera precoz la infamación de encías o la caries, dotarnos de una rutina de higiene más eficiente y descubrir si tenemos algún tipo de sensibilidad especial o afección.

Ahora, es más fácil que nunca para los residentes en el barrio de Horta de Barcelona gracias a la Clínica Dental Torroella & Martínez. Es un centro de barrio, que ofrece una gran calidad en su atención y que tiene la misión de mejorar la salud dental de las personas que viven los alrededores. Cuidar tu salud no puede ser más sencillo.

Clínica Dental Torroella y Martínez, tu dentista en Horta

Esta clínica se ubica en el barrio barcelonés de Horta y se caracteriza por prestar el servicio cercano que uno busca en un dentista de confianza. Con la intención de fomentar la prevención y promover la buena salud dental de los vecinos, en Torroella & Martínez se ofrece una primera visita gratuita en la que se explora la situación actual y se hacen variedad de pruebas específicas. Con los resultados, los pacientes pueden obtener una radiografía completa de su estado e incluso detectar posibles problemas de manera prematura.

Cuentan con un equipo profesional altamente cualificado que no olvida el lado humano de la profesión y que se ocupa del bienestar de cada paciente. Además, en este centro es posible realizar numerosos tratamientos de calidad que van desde la endodoncia hasta la estética dental. Todo para que las sonrisas luzcan con su mejor aspecto por fuera y por dentro.

Las ventajas de acudir a esta clínica para mejorar tu salud dental

Esta clínica dental de Barcelona ofrece una serie de ventajas que la convierten en una de las más competentes de la zona. A continuación, te mostramos las más destacadas:

● Primera consulta. Una primera consulta sin compromiso alguno con los especialistas en odontología y sin ningún coste. ● Sin esperas. No es necesario esperar gracias a su servicio eficiente y bien organizado. ● Presupuesto. Proporcionan un presupuesto del tratamiento sin compromiso alguno. ● Tratamientos. Con variedad de tratamientos pensados para resolver cualquier problema relacionado con la salud dental. ● Equipo. Un equipo cualificado con diversas especialidades que ofrece un servicio de primer nivel. ● Facilidades de pago. En esta clínica proponen varias facilidades de pago a los pacientes para que el aspecto económico no se convierta en un problema para la salud. ● Odontopediatría. Es una clínica dental dispuesta para atender a toda la familia, así que cuentan con especialidad en odontología pediátrica.

Gracias a todos estos beneficios, la Clínica Dental Torroella & Martínez se está convirtiendo en un espacio de confianza para los usuarios del barrio y una de las alternativas más seguras para hacer una revisión dental. Recuerda que, en cuestión de prevención, lo mejor es acudir regularmente a especialistas como los que ofrecen.

