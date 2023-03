La nueva campaña de Núñez de Arenas, 'El ADN de papá se merece un NDA' Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 12:50 h (CET) El día del padre es una fecha muy señalada en el calendario de todas las familias españolas y, este año, la mítica firma española de moda masculina Núñez de Arenas (NDA) quiere celebrarlo con una campaña muy especial y descuentos exclusivos para que todos los padres tengan el regalo que tanto merecen.

La marca, conocida cariñosamente con las siglas NDA (y #NDA en entornos digitales), lanza la campaña “El ADN de papá se merece un NDA”, para reivindicar el orgullo que siente cada hijo/a por la herencia intangible de su padre y ayudar a que, en estos tiempos difíciles, todo/a hijo/a pueda permitirse un regalo a la altura de su héroe.

Núñez de Arenas es una firma de marcado ADN español, especializada en vestir al hombre de hoy en todas las ocasiones, desde las más cotidianas a las más especiales. Su amplia gama de productos abarca desde la sastrería hasta la ropa de sport y los complementos. Por eso, para esta ocasión tan especial, han decidido ofrecer grandes descuentos en todas sus gamas de producto.

Entre las promociones más destacadas se puede encontrar la de 2x49 € en polos, para los padres enamorados de esta prenda imprescindible en cualquier armario masculino; la de 2 prendas de sport (camisas, chalecos o punto) por solo 69,99 €, para renovar esas prendas icónicas de la temporada; o un 15 % de descuento en la nueva colección primavera/verano 2023, para los que quieren empezar ya a soñar con esas tardes soleadas en familia.

Y, por supuesto, no podían faltar en esta marca referente en calcetines de diseño original y divertido, unos calcetines con dedicatoria especial para esos padres con ADN de NDA.

Este año, no hay excusas para no homenajear a estos héroes con un regalo a la altura del tesoro que ellos han dado: su ADN.

Dónde: en todas las tiendas Núñez de Arenas y en su tienda online.

Cuándo: desde el 3 al 19 de marzo.

