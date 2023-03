¿Por qué las grandes empresas se pasan a los espacios de coworking? Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 16:55 h (CET) Que muchas empresas hoy en día se pasen al coworking, no es un hecho insólito, ya que el coworking en los últimos años se ha posicionado como uno de los modelos de trabajo más comunes y beneficiosos, para diversas compañías y nómadas digitales en Madrid.

El diseño de oficinas ha experimentado un verdadero cambio. Antiguamente, estas tenían grandes salas y una infinidad de puestos de trabajo apiñados unos con otros. Sin embargo, este modelo ha quedado atrás dando lugar a entornos motivadores y más flexibles.

En la actualidad, las empresas apuestan por el bienestar de sus trabajadores. Es por ello, que han contratado espacios coworking como los que ofrece La Guarida Creativa a través de su sede coworking Alcorcón; un proyecto que se orienta en ayudar a las empresas a lograr sus metas y economizar gastos, al igual que incita a los coworkers a ser más productivos y creativos en su trabajo.

Grandes empresas han montado su guarida en Alcorcón, Madrid Lo que antes parecía una completa locura, como instaurar un espacio de trabajo fuera de la oficina, ahora es una realidad. Son incontables las empresas que están aprovechando el coworking para hacer una vida laboral diferente.

La Guarida Creativa cuenta con una red de espacios coworking que se adaptan a las necesidades de las empresas actuales. Estos espacios se asemejan a una oficina privada, pero con un valor agregado, lo cual permite al personal de estas empresas desarrollar su trabajo de manera profesional y efectiva.

Ese valor agregado, que trae consigo esta novedosa práctica, ofrece múltiples beneficios que se centran no solo en las necesidades de las empresas, sino en las de sus trabajadores. Estos, conocidos como coworkers, realizan sus actividades en un entorno único, creativo y estimulante.

La red de La Guarida Creativa dispone de un nuevo espacio para aquellas empresas que quieran hacer vida laboral en Alcorcón, Madrid. Este permite a los trabajadores de estas empresas crecer e innovar profesionalmente. La sede de coworking Alcorcón cuenta con puestos individuales, compartidos y flexibles, despachos independientes, sala de reuniones, offices, telephone boxes y mucho más.

Esta comunidad de coworking ya está formada por más de 200 coworkers de diferentes empresas, las cuales han confiado en este proyecto conformado por uno de los mejores talentos de la ciudad.

Las empresas disfrutan de los beneficios del coworking Alcorcón Esta sede de coworking, ubicada en la Zona Sur de Madrid, tiene magníficas vistas y espacios para trabajar, pero este no es el único beneficio para las empresas y sus coworkers.

Los fundadores de La Guarida Creativa, Javier y Lucía, han diseñado el proyecto de coworking Alcorcón con la finalidad de que toda su red empresarial disfrute de los verdaderos beneficios que trae ser parte de su comunidad.

Al contratar este espacio, las empresas podrán disfrutar de la flexibilidad de su contratación, de una infraestructura completa al alcance de sus manos, ahorro de costes y aumento de resultados productivos, y por supuesto, la posibilidad de desarrollar nuevos negocios y alianzas estratégicas con otras empresas.

Por otro lado, los coworkers también se verán beneficiados, al tener la posibilidad de formar parte de una comunidad enriquecedora. Además, podrán trabajar en una buena localización de la ciudad, ampliar su red de networking, participar en eventos, reuniones y formaciones de todos los gustos, y sentirse valorados.

La oficina privada de La Guarida Creativa ubicada en C/ Travesía San Isidro, conforma todo un ecosistema de entretenimiento y trabajo que cumple con los más altos estándares para las empresas y sus coworkers.

