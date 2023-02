Las ventajas de contar con una Plataforma Moodle personalizada por NOÁTICA Emprendedores de Hoy martes, 28 de febrero de 2023, 16:34 h (CET) Hoy en día, la educación a distancia está en auge y se ha comprobado ampliamente su potencial mediante la implementación de diversas tecnologías para satisfacer distintas necesidades educativas.

Entre las herramientas más utilizadas destaca Moodle, una plataforma de aprendizaje en línea de código abierto, que ofrece numerosos beneficios, como la posibilidad de personalizar el entorno de aprendizaje según las necesidades específicas de cada usuario.

En este contexto, la empresa NOÁTICA destaca por ofrecer plataformas Moodle personalizadas para atender las necesidades específicas de sus clientes en el ámbito de la educación a distancia.

NOÁTICA permite crear plataformas Moodle personalizadas En la actualidad, las plataformas de educación en línea han tomado una gran relevancia en el ámbito académico y empresarial. Entre ellas, Moodle se ha consolidado como una de las plataformas de aprendizaje más populares en todo el mundo, gracias a su capacidad para ofrecer un entorno de aprendizaje en línea personalizado y adaptable.

En este contexto, los programadores de NOÁTICA se han especializado en la programación personalizada para Moodle, en lenguajes como PHP, CSS, HTML, Javascript, SaaS, Mustaches y Bootstrap, creando herramientas y recursos adaptados a las necesidades de cada empresa o institución.

Los servicios que ofrece NOÁTICA en esta área incluyen la creación de recursos y actividades para los alumnos y profesores, como páginas y libros personalizados, archivos descargables, creación de glosarios, cuestionarios y bancos de preguntas, foros, tareas y gestión de grupos, entre otros.

También incluyen la gamificación de la plataforma y la personalización de los informes generales. NOÁTICA cuenta con la capacidad de desarrollar e instalar Moodle en servidores basados en el sistema operativo Centos Linux y proporciona una plataforma de formación en línea segura, fácil de administrar y capaz de soportar múltiples idiomas.

Automatizaciones desarrolladas por NOÁTICA para ahorrar tiempo Los programadores de NOÁTICA han desarrollado la automatización de exámenes de las Plataformas Moodle para grandes plataformas de formación y universidades online con multitud de cursos, exámenes y alumnos. Se busca así, una manera de agilizar procesos y sobre todo ahorro de tiempo y trabajo a los tutores y administradores que son los encargados de subir manualmente grandes bloques de preguntas y cuestionarios, ya sean tipo test, multiple choise, ensayo, etc.

Para ello, el equipo de informáticos analizan la Plataforma Moodle y generan una plantilla a partir de los datos que la propia plataforma tenga registrados de los alumnos, cursos, etc. Dicha plantilla contemplará siempre los mínimos exigibles para su correcto funcionamiento con el módulo de exámenes y será personalizada siempre a las necesidades del cliente. A partir de ahí, solo queda rellenar las preguntas, las respuestas para el alumno y la variable correcta. La automatización puede llegar incluso a integrar también la función matemática que realiza el sumatorio automático con el número de respuestas y los fallos cometidos por el alumno en cuestión.

Otra de las automatizaciones desarrollada por NOÁTICA es la emisión, impresión y envío de los diplomas de las Plataformas Moodle con validez universitaria. Mediante la programación a medida son capaces de conectar la enorme base de datos de la plataforma de formación online con la de la Universidad que validará dichos datos. El sistema genera el diploma el automático con la información del alumno por delante y los datos reglamentarios y validados por la universidad por detrás.

Una vez que el sistema genera el diploma de forma automática, se manda a la impresora, y tras su impresión, el sistema hace la petición a la empresa de mensajería para que pase a recoger el diploma y mandarlo a casa del alumno. NOÁTICA ha logrado reducir el tiempo de trabajo de una semana a dos días y el número de administrativos necesarios para realizar la validación universitaria de un diploma en Moodle y su posterior envío al cliente.

La posibilidad de crear temas personalizados que se ajustan a la imagen de cada marca La personalización de plataformas de Moodle también permite la creación de temas personalizados. Los expertos programadores de NOÁTICA cuentan con una amplia experiencia y conocimientos en distintos lenguajes de programación, lo que les permite crear temas que se adaptan a las necesidades específicas de cada usuario.

Los temas personalizados en Moodle ofrecen al usuario una experiencia visual atractiva. Estos aportan elementos estéticos y de diseño a la plataforma de formación online, lo que garantiza una presentación profesional en su entorno de aprendizaje. Además, NOÁTICA ofrece la personalización de la plataforma adaptada a la imagen de marca de cada empresa, con diseños totalmente únicos, bloques personalizables y una plataforma Moodle totalmente adaptable a todos los dispositivos.

Además, la empresa también proporciona servicios de optimización para SEO y personalización del logotipo corporativo, barra superior de navegación fija, fuentes tipográficas personalizadas y mucho más, lo cual permite obtener plataformas Moodle personalizadas de gran impacto.

En resumen, la automatización de una plataforma Moodle que ofrecen los profesionales de NOÁTICA permite a las empresas de formación a distancia crear campus profesionales para sus alumnos, además de las ventajas de ahorro de tiempo y costes para la empresa.

