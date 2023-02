Repara tu Deuda patrocina el torneo benéfico entre Espanyol, Sabadell y la Selección Española de notarios Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 12:01 h (CET) El despacho de abogados líder en la Ley de Segunda Oportunidad apoya esta iniciativa social que tendrá lugar el sábado, 4 de marzo Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, será el patrocinador del torneo benéfico en el que participarán la Asociación de Veteranos del Centre d´Esports Sabadell F.C, los del RCD Espanyol de Barcelona y la Selección Española de Notarios.

Los encuentros de este triangular tendrán lugar en el Polideportivo Municipal Olimpia, situado en Sabadell (Barcelona) el próximo sábado, 4 de marzo. Los horarios previstos para los tres partidos que se disputarán serán desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas del mediodía.

Organizado por el Rotary Club de Sabadell (Barcelona), se trata de una acción de carácter benéfico. Para Alicia García, CEO de Repara tu Deuda, "desde nuestros inicios hemos tenido como principal objetivo ayudar a las personas ya que resulta fundamental en nuestro trabajo diario. Por esta razón, consideramos muy importante apoyar toda iniciativa que tenga en el centro un componente social ya que es fundamental para el desarrollo económico".

El despacho de abogados es pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidadal haber sido creado en septiembre del año 2015. Hasta la fecha, ha logrado la cancelación de 130 millones de euros a personas procedentes de toda España, en situación de insolvencia y que se encontraban desesperadas por no encontrar una salida a sus problemas económicos.

Para ser beneficiario de esta legislación, basta con cumplir una serie de requisitos. En resumen, es fundamental que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros, que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos durante los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, siendo totalmente colaboradores durante el proceso.

