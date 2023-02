M.C.I. S.L. explica cómo debe protegerse una nave industrial acerca de fuegos Comunicae lunes, 27 de febrero de 2023, 10:20 h (CET) Uno de los riesgos más comunes que corren las empresas son los incendios. Si bien es cierto que no todas las empresas corren el mismo riesgo, un incendio podría originarse en el momento menos esperado y por la causa menos previsible. Disponer de un sistema de protección eficaz es fundamental para prevenir estos riesgos. Unos expertos en instalación y mantenimiento de protección contra incendios, explica qué medidas se deben tomar El fuego es un componente de vulnerabilidad en los edificios cuando no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Por este motivo es fundamental contar con una mano experta cuando se trata de la instalación de sistemas de protección contra fuegos. Es importante evitar calcular de forma errónea la logística y las necesidades de cada proyecto, para proteger correctamente la integridad de la nave industrial y cualquier negocio en general, que, en la mayoría de los casos, suponen una gran inversión. Con estas medidas de seguridad se consigue, por una parte, evitar la propagación de un fuego y, por otra parte, facilitar la rápida extinción del mismo.

Otro aspecto fundamental que se debe tener en cuenta y al que se debe dar importancia es que cuando se protege una nave industrial no solo se garantiza la seguridad de los bienes materiales, también se garantiza la seguridad de los empleados. Minimizar los riesgos de lesiones o, lo que es peor, las pérdidas fatales, es lo más importante. M.C.I. S.L., una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios que lleva más de 33 años de trayectoria, tiene gran experiencia en el campo de la protección contra incendios y explica de qué manera se puede proteger una nave industrial.

"Cuando hablamos de protección contra incendios nos referimos tanto a la protección pasiva como la activa. Por una parte, la protección pasiva consiste en todas las medidas de seguridad que tomamos para evitar que un incendio se produzca, o bien, para provocar un retraso en los efectos fatales de un incendio. Por otra parte, la protección activa es aquella que se instala con la finalidad de facilitar la extinción de los incendios. En M.C.I. S.L. instamos en la importancia de ambos tipos de protección si queremos garantizar la seguridad de una nave", explica M.C.I. S.L..

Según M.C.I. S.L., los sistemas de producción más comunes y frecuentes que se pueden utilizar para proteger una nave industrial son los extintores y las bocas de incendios. Estos sistemas juegan un papel imprescindible en cualquier negocio para poder extinguir un fuego de forma sencilla o incluso llevar a cabo un trabajo de extinción más complejo, como el que desarrollan los bomberos. También hay otros sistemas de protección como la columna seca, los rociadores de agua, grupos de presión, extinción automática por gas, detección y alarmas de incendios y mucho más. MCI Protección anima a visitar su web para informarse mejor acerca de ello.

