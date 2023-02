La Dra. Bibiana Martín Toledo permite sacar el máximo partido a la ortodoncia invisible y a otros tratamientos Emprendedores de Hoy lunes, 27 de febrero de 2023, 11:45 h (CET) Una mala colocación de los dientes puede acarrear una gran variedad de problemas que van más allá de lo estético.

Contracturas y dolencias debidas a una sobrecarga muscular, roturas de piezas dentales y consecuentes infecciones y problemas respiratorios son solo algunos de ellos. Por ello, en caso de dudar acerca del estado de la dentadura, es fundamental acudir a la revisión de los expertos.

En particular, en la clínica dental Drs. Martín Toledo brindan tratamientos de ortodoncia invisible de vanguardia gracias al uso de los últimos avances en esta práctica.

De esta manera, es posible estudiar, prevenir, diagnosticar y tratar anomalías en la forma y posición de las estructuras de la boca y de la cara. Además, este tipo de tratamientos contribuyen a mejorar las funciones orales. En Drs. Martín Toledo la encargada de este departamento es la Dra. Bibiana Martín Toledo, que es máster oficial de Ortodoncia Fine Arts por la Universidad de Lleida y cuenta tanto con una certificación como con un máster en ortodoncia invisible.

La clínica Drs. Martín Toledo y sus servicios de ortodoncia invisible Este centro odontológico se fundó por dos hermanos odontólogos en 2014, después de que ambos se formaran y desarrollaran una importante experiencia profesional en España, Europa y Estados Unidos. Los servicios de esta clínica dental destacan por la profesionalidad de su equipo y por la aplicación de la última tecnología disponible.

La Dra. Bibiana Martín Toledo, también directora clínica de este centro, se encarga de supervisar un equipo clínico de ortodoncia que lleva a cabo tratamientos para solucionar problemas de colocación de los dientes, alteraciones de los maxilares y problemas de masticación. En todos los casos, las nuevas técnicas de ortodoncia invisible permiten garantizar una mejora en la salud y la estética de los pacientes. Para ello, siguen siempre el mismo procedimiento. Para empezar, hacen un estudio exhaustivo de las necesidades del paciente y su historial clínico. A partir de ahí, realizan un diagnóstico y le explican los objetivos a alcanzar. Después de esto ya pueden empezar con el tratamiento, a lo largo del cual el paciente está acompañado en todo momento.

Son muchas las ventajas que ofrece este tipo de ortodoncia con respecto a la tradicional. A parte de ser más estéticas, favorecen la higiene bucodental. Además, al evitar rozaduras, no causan las aftas y llagas tan frecuentes en los pacientes de brackets. Por último, no se despegan ni se rompen, por lo que las visitas al dentista son menos frecuentes.

Por otra parte, estos tratamientos pueden desarrollarse en distintas etapas de la vida. En este sentido, durante la niñez se suele practicar ortodoncia interceptiva, que sirve para corregir anomalías incipientes. En cambio, cuando se realizan durante la adultez, las aplicaciones son correctivas, ya que, por lo general, se busca corregir la maloclusión de la boca que ya se ha consolidado.

Drs. Martín Toledo también cuenta con un servicio de odontopediatría Es recomendable que todos los niños realicen al menos una visita al odontopediatra al año. En estas consultas, los profesionales de Drs. Martín Toledo fomentan y promueven la adopción de hábitos de higiene y de alimentación saludable. El objetivo es que los pequeños aprendan a limpiar correctamente sus dientes. Al mismo tiempo, es importante que tomen conciencia sobre cuáles son los alimentos que resultan nocivos para su dentadura. Con todo ello, se reducen las posibilidades de que aparezcan problemas durante la adultez.

En la clínica dental Drs. Martín Toledo es posible acceder a tratamientos de ortodoncia invisible y odontopediatría avanzados para prevenir, diagnosticar y tratar distintos problemas bucales.

