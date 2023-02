Padel Indoor Alcalá escoge a ProTour Asimétricos de Óptima LED Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 22:33 h (CET) Uno de los centros deportivos de Alcalá de Henares mejor considerados es Pádel Indoor Alcalá.

En sus instalaciones es posible acceder a 9 pistas de pádel en las que habitualmente se organizan torneos para jugadores de distintos niveles. Recientemente, este centro ha anunciado que para mejorar la iluminación de sus pistas, ha optado por los proyectores ProTour Asimétricos fabricados por la firma Óptima LED.

Esta empresa fabrica luminarias LED con alta eficiencia luminosa y componentes de calidad elaborados por marcas punteras en el sector. Entre sus clientes hay centros deportivos de alto nivel, grandes y pequeñas naves industriales, oficinas, garajes, avenidas y calles y distintas zonas de trabajo.

¿Cuáles son los beneficios de los proyectores ProTour Asimétricos para pistas de pádel? En primer lugar, estos focos han sido diseñados para ahorrar costes, ya que su precio resulta muy competitivo. Al mismo tiempo ofrecen 150Lm/W, por lo que son considerados altamente eficientes. Este tipo de dispositivo de iluminación es apto para pistas de pádel, tenis, baloncesto, voleibol y otros deportes.

Además, se trata de un producto de gran resistencia y durabilidad. Cada uno de estos focos cuenta con un diseño de luz polarizada y una óptica especial para favorecer una gran luminosidad en la zona donde la luz es proyectada. Por otra parte, las carcasas de estos reflectores están fabricadas en aluminio fundido a presión. Este material garantiza una excelente disipación.

En líneas generales, los clubes de pádel que cambian su sistema de iluminación a focos LED reducen el consumo energético a la mitad. Esto se debe a que esta tecnología lumínica brinda una gran prestación con menos potencia. Asimismo, para conseguir una iluminación ideal es conveniente usar focos LED proyectores como los que ofrece Óptima LED.

Los proyectores asimétricos cuentan con lentes especiales para pistas de pádel, tenis o fútbol Estos focos tienen un ángulo de apertura asimétrico, especial para pistas de pádel. A su vez, la lente especial asimétrica direcciona la luz hacia donde es necesario y, por lo tanto, el deslumbramiento es prácticamente nulo. De esta manera, los jugadores no pierden la pelota de vista cuando esta viene a cierta altura.

Este tipo de focos se instalan de manera horizontal y su luz va dirigida exclusivamente a la pista, por lo que no provocan ningún tipo de molestia lumínica a las propiedades colindantes. Esto es de especial utilidad para un mejor rendimiento de los jugadores profesionales de pádel. Además, los focos ÓptimaLED ProTour Asimétricos no tienen flicker (parpadeos que se ven con la cámara lenta de cualquier teléfono móvil), por lo tanto la iluminación de la pista es perfecta el 100 % del tiempo. De todos modos, antes de comprar un sistema de iluminación es recomendable llevar a cabo un estudio para escoger los mejores dispositivos, considerando las características de la pista.

Pádel Indoor Alcalá es uno de los últimos clubes que se ha sumado a la larga lista de clientes de Óptima LED. Esta empresa ha decidido mejorar la iluminación de sus pistas con tecnología puntera.

