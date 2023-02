La normativa en materia de balanzas y básculas para entornos médicos y hospitalarios, de la mano de BalanzasDigitales.com Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 21:56 h (CET) En España, los productos sanitarios están regulados por normativas europeas. Una de las leyes en vigor actualmente es el Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar el buen funcionamiento del mercado de los productos sanitarios.

Este tipo de normativas aplican para aparatos utilizados en entornos hospitalarios, como es el caso de la balanza y la báscula médica. Por esta razón, resulta fundamental adquirir productos sanitarios con proveedores certificados. Tal es el caso de balanzasdigitales.com.

Las normas principales que debe cumplir una balanza o báscula médica El Reglamento 2017/745, sucesor de la antigua Directiva 93/42/CEE, pone el foco en el bienestar de las personas que utilizan balanzas y básculas médicas. De acuerdo con la normativa, estos productos sanitarios no deben comprometer el estado clínico o la seguridad de los pacientes y de los usuarios.

Para garantizar la seguridad de las balanzas y las básculas, el Reglamento establece que se debe prestar atención particular a la elección de los materiales y sustancias utilizados en la fabricación, especialmente en lo que respecta a la toxicidad y la inflamabilidad.

Por otro lado, cabe recordar que las balanzas y las básculas destinadas al pesaje de pacientes por razones de control, diagnóstico y tratamiento médico son consideradas Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático (IPFNA). Según la Ley de Metrología 3/85, los productos de esta categoría deben ser sometidos a una verificación periódica. El incumplimiento de esta ley puede implicar multas que alcanzan los 12.000 euros.

¿Qué información debe facilitar el fabricante de balanzas y básculas médicas según la legislación española? El Reglamento 2017/745 establece ciertas directrices en cuanto al etiquetado y las instrucciones de uso de los productos sanitarios. En este sentido, las balanzas y básculas médicas deben ir acompañadas de la información necesaria para identificar al producto y a su fabricante. Esta información puede figurar en el propio producto, en el embalaje o en las instrucciones de uso. Además, si el fabricante tiene una página web, la información debe estar alojada allí y mantenerse actualizada.

Para adquirir balanzas y básculas que se adapten a este tipo de normas, los clientes pueden buscar en el catálogo de BalanzasDigitales.com. La tienda en línea ofrece modelos para bebés con capacidad de 15 kilogramos y modelos para adultos con capacidad de 300 kilogramos. La mayoría de productos del catálogo cuenta con su respectiva Verificación Metrológica.

En los últimos diez años, la legislación española referente a los productos sanitarios ha sufrido múltiples reformas. Mantenerse al día en este sentido permite ofrecer una atención sanitaria actualizada y evitar problemas con la ley.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.