Aplicaciones para mandar dinero: siete alternativas a Wise Es importante evaluar las opciones y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del usuario Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 12:42 h (CET) En la actualidad, existen muchas opciones para transferir dinero a nivel internacional, la mayoría a través de aplicaciones móviles. Wise, anteriormente conocida como TransferWise, es una de las más populares, pero hay muchas otras alternativas que se pueden adaptar mejor a tus necesidades. En este artículo, te presentamos 7 aplicaciones para mandar dinero que nos gustan más que Wise.

BOSS Revolution - Aplicación para transferir dinero №1

BOSS Revolution es una de las más seguras e innovadoras aplicaciones para transferir dinero de la lista. Su plataforma te permite enviar dinero con comisiones bajísimas, que van desde apenas $1,99. Además, BOSS Revolution tiene promociones muy atractivas, como ofrecer el primer envío de dinero gratis y tarifas especiales para diferentes países.



De hecho, BOSS Revolution tiene los mejores tipos de cambio para México y Colombia, y cuenta con funciones únicas para transferir dinero como: retiro en efectivo en miles de ubicaciones, depósito bancario, entrega a domicilio (ideal para personas que no cuentan con cuentas bancarias) y billetera móvil.

Con la aplicación de BOSS Revolution además puedes hacer recargas telefónicas y llamar a tus seres queridos.



La aplicación BOSS Revolution es fácil de usar y está disponible tanto en la App Store como en Google Play. Los usuarios pueden crear una cuenta de forma gratuita y enviar dinero a través de la aplicación con un par de clics. También ofrece la opción de seguimiento de transferencias para mantener al usuario informado del estado de su envío.

CurrencyFair supera a Wise en términos de tipos de cambio



CurrencyFair es otra alternativa a Wise para transferir dinero que destaca por ofrecer tipos de cambio muy competitivos. La aplicación utiliza un sistema de intercambio de divisas peer-to-peer (P2P) para permitir a los usuarios cambiar su dinero a una tasa mucho más cercana al tipo de cambio real del mercado (obteniendo más por menos). Si estás buscando una alternativa económica, sin ninguna duda, CurrencyFair supera a Wise en el tipo de cambio.

La comisión por transferencia es del 0,25% para transacciones en monedas europeas y del 0,35% para transacciones en monedas no europeas. Además, CurrencyFair no cobra ninguna comisión oculta y ofrece transparencia total en sus tarifas. La aplicación también ofrece una función de seguimiento en tiempo real para mantener al usuario informado del estado de su transferencia.

OFX es el mejor al enviar más de $ 7000 USD

OFX es una aplicación para enviar dinero que se especializa en transferencias con montos altos, lo cual es ideal para empresarios y responsables de negocios. Sin embargo, OFX, antes conocida como OzForex, recientemente redujo su monto mínimo de transferencia a $ 250 USD, lo que le permite acercarse a todo tipo de usuarios.



Si deseas enviar más de $7000 esta es tu mejor opción, debido tanto a las comisiones como al soporte telefónico que vas a recibir. La comisión por transferencia es del 0,4% del monto transferido, pero esta comisión se reduce a medida que el monto transferido aumenta.

La aplicación cumple con todas las medidas de seguridad para protegerte y al mismo tiempo es muy fácil de usar. Además, está disponible tanto en la App Store como en Google Play.

XE - Más cantidad de monedas



XE es otra alternativa a Wise que destaca por ofrecer una amplia variedad de monedas disponibles para transferir dinero. XE ofrece más de 60 monedas diferentes y es ideal para aquellos que necesitan enviar dinero a países menos comunes. Además, ofrece asistencia telefónica en inglés, español y francés.

La comisión por transferencia es del 0,5% del monto transferido, ofreciendo una tasa muy accesible y competitiva. Como todas las aplicaciones en esta lista, la de XE es fácil de usar y está disponible en los sistemas operativos móviles más actualizados e importantes.

WorldRemit supera a Wise

WorldRemit es una aplicación que te permite enviar dinero a más de 130 países de todo el mundo, lo que significa que supera a Wsie en la cantidad de opciones. La comisión por transferencia varía según el país y el método de pago, pero en general, WorldRemit ofrece tarifas accesibles. Además, la aplicación también ofrece varias opciones de pago, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia bancaria.

Una de las razones por las que me gusta más WorldRemit que Wise es por la velocidad de sus transferencia, lo que la convierte en la opción ideal cuando necesites transferir el dinero con rapidez. Además, ofrece una amplia variedad de opciones de pago y una de los mejores servicios de atención al cliente de la lista. La aplicación también ofrece la opción de enviar dinero en efectivo a través de sus socios, lo que puede ser útil para aquellos que necesitan enviar dinero a alguien que no tiene acceso a una cuenta bancaria.

Western Union la más conocida

Western Union es probablemente la aplicación de transferencia de dinero más conocida de la lista y ha estado en el negocio por más de 160 años. Wester Union es sinónimo de confianza. La aplicación permite enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo y ofrece una amplia variedad de opciones de pago, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia bancaria.

Como otras aplicaciones, la comisión por transferencia varía según el país, el monto y el método de pago, sin embargo, se mantiene en un rango competitivo. La aplicación también ofrece la opción de enviar dinero en efectivo a través de sus más de 500,000 ubicaciones en todo el mundo.

Moneygram

La última de la lista, es Moneygram, otra de las aplicaciones más populares para transferencia de dinero. Un punto positivo de Moneygram es que su aplicación ofrece una amplia variedad de opciones de pago, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia bancaria.

Las comisiones de Moneygram no son especiales, y, como en mucho casos, van a dependenr del país y el método de pago. Pero, como Moneygram es ampliamente reconocida, tienes la opción de enviar dinero en efectivo a través de sus más de 350,000 ubicaciones en todo el mundo.

Conclusiones



En conclusión, hay muchas alternativas a Wise cuando se trata de aplicaciones de transferencia de dinero. Cada aplicación tiene sus propias características y beneficios, por lo que es importante evaluar las opciones y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del usuario.

BOSS Revolution es una excelente opción para aquellos que necesitan enviar dinero en persona o recargar teléfonos móviles de prepago. CurrencyFair ofrece tipos de cambio muy competitivos, OFX es ideal para aquellos que necesitan enviar grandes cantidades de dinero, y XE ofrece una amplia variedad de monedas disponibles para transferir dinero.

WorldRemit, Western Union y Moneygram son opciones populares y confiables que ofrecen una amplia variedad de opciones de pago y una amplia red de ubicaciones en todo el mundo.



Nuestra recomendación es que siempre investigues las diferentes opciones y compares las comisiones, tipos de cambio y características de cada aplicación antes de tomar una decisión. Al elegir la aplicación correcta, puedes ahorrar tiempo y dinero al enviar dinero a nivel internacional. NORMAS DE USO

