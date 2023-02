Llooly es una franquicia rentable que triunfa en España

En los últimos años, las franquicias se han consolidado como una opción muy popular para quienes buscan invertir en negocios rentables y accesibles. Actualmente, existe un amplio número de franquicias rentables en diferentes sectores con las cuales es posible iniciarse en España, pero una de las opciones que más ha destacado en los últimos años es Llooly.

Esta empresa es reconocida como una de las principales referencias en la comercialización de bubble waffle y el ice roll, todos combinados con diferentes toppings y siropes. Esta cuentan con 16 puntos en diferentes ciudades del territorio español, brindando la oportunidad de entrar en un modelo de negocio innovador.

Beneficios de iniciar una franquicia Llooly Quienes busquen opciones de franquicias rentables en España, pueden encontrar en Llooly una excelente alternativa, ya que la firma se ha enfocado en brindar diferentes ventajas a los franquiciados. De hecho, ser una marca consolidada y que ha tenido una notable expansión es uno de los principales elementos a destacar de esta empresa porque proporciona a los nuevos emprendedores una buena oportunidad de crecimiento.

La licencia de esta franquicia puede adquirirse en cuatro formatos de negocio, estos son: take away, store, isla o kiosko y full track. Cada uno de estos conceptos cuenta con características específicas que se ajustan a las necesidades de cada franquiciado. No obstante, tienen un elemento en común y es que requieren una inversión inicial reducida, además de que garantizan un rápido retorno de la inversión y una gran rentabilidad.

Asimismo, la marca destaca por ofrecer a los franquiciados el acompañamiento y supervisión necesarios durante el proceso de apertura, así como también una amplia variedad de productos de alta calidad, lo cual les ha convertido en uno de los referentes en el sector de los helados, especialmente para niños y adultos que deseen probar opciones naturales, deliciosas e innovadoras.

Una franquicia rentable Otra de las ventajas clave de las franquicias de Llooly es que todos los formatos de negocio que ofrece la marca pueden adaptarse a locales tradicionales, plazas o avenidas concurridas, así como también a ubicaciones específicas como cines, hoteles y aeropuertos, entre otros lugares. Además, los franquiciados no pagan canon de afiliación a la marca.

El concepto polivalente de esta marca, aunado a asistencia, formación y apoyo permanente por parte de los especialistas que integran Llooly son dos de los principales aspectos por los que se ha convertido en una de las franquicias más rentables dentro del territorio español.

Los emprendedores interesados en iniciarse en este modelo de negocio pueden contactar con la casa matriz, mediante el formulario disponible en la página web de la empresa.