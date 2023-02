Selección de marcas de cosmética natural y ecológica para llevar a cabo una rutina facial Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 19:22 h (CET) Para los hombres y las mujeres que deciden cuidar su piel, la búsqueda empieza por identificar los productos que vienen de marcas ecológicas y sin tóxicos, de composiciones que sean adecuadas para la piel, que huyen de químicos agresivos, de microplásticos y sintéticos innecesarios y que, en cambio, apuestan por fórmulas sostenibles, ingredientes ricos en nutrientes y productos que aportan el cuidado que necesitan las pieles más sensibles, las más exigentes y las más jóvenes.

En este contexto, la reconocida tienda online Caredamia ofrece una selección de marcas de cosmética natural, orientadas a la sostenibilidad y elaboradas sobre la base de una creciente comunidad de consumidores conscientes y responsables con el medioambiente.

Productos y orden de aplicación En la rutina de cuidado facial se deberá hacer hueco para limpiar, tonificar e hidratar la piel. Estos pasos se deberán hacer diariamente. Según la personalidad y los hábitos de cada uno, se puede focalizar en una rutina de día o de noche, o combinarlas. Hay muchos trucos para encontrar la rutina perfecta, pero un solo lema: la constancia. Gracias a esta selección de productos de gran calidad, se empezarán a ver resultados muy rápido, pero se notarán aún más los efectos si se es perseverante y paciente.

La limpieza es fundamental, tanto por la mañana como por la noche (sobre todo si se ha aplicado maquillaje o se han usado otros productos como el protector solar). Limpiando la piel es como se protege contra la suciedad, la contaminación, los retos de productos que se han usado o incluso el rastro que dejan los dedos y otras tantas interacciones del día a día. Con una buena limpieza se está haciendo una buena prevención de la piel apagada, los poros abiertos, las manchas o los granitos.

Para la limpieza hay muchas texturas y formatos disponibles. Se puede apostar por una esponja de konjac que arrastra la suciedad, por limpiadores en formato crema o gel, por jabones faciales o incluso por bálsamos o limpiadores oleosos. Un buen limpiador para la mañana es el Gel limpiador de Akame, que limpia la piel en profundidad sin resecarla, con ingredientes tan interesantes como el aloe vera, que es calmante y antiinflamatorio, y el té verde, que tiene grandes propiedades regenerativas y aporta elasticidad. Para aquellas personas que les guste la cosmética sólica, no se pueden perder el jabón facial natural Good Intentions de Mon Aroma, cuya fórmula basada en una mezcla de manteca de karité y de caco, el aceite vegetal de rosa mosqueta y los aceites esenciales de geranio y palmarosa limpian el rostro y, al mismo tiempo, reparan, nutren y protegen.

Tras el paso de limpieza viene el tónico: equilibra el pH, tonifica, refresca y descongestiona la piel. Es un paso importante porque retira las células muertas que quedan en la superficie de la piel, favoreciendo que los productos que se apliquen después penetren bien en la piel y sean más efectivos. Una recomendación es probar el Tóner facial natural de té verde y jengibre de Khorali, que cierra el ciclo de limpieza, alimenta la piel gracias a su alta concentración de activos y trata y seca granitos. Gracias al extracto de jengibre, unifica el tono de piel y frena la oxidación cutánea; también calma, suaviza y regenera, propiedades del extracto de manzanilla que también lleva en la fórmula.

Ahora que la piel está limpia y tonificada, se pueden empezar a aplicar productos que traten específicamente las cosas que más preocupan. El tercer paso de la rutina es el sérum, que tiene una alta concentración de activos en una fórmula pensada para la absorción rápida (y que llegue a las capas más profundas de la piel). Aquí se debe pensar en lo que la piel necesita, puede que una persona esté buscando aportar firmeza y elasticidad a la piel, o unificar el tono eliminando manchas, marcas o cicatrices, o aportar luminosidad. Según el tipo de piel, se recomienda un tipo de sérum u otro.

Por ejemplo, el Sérum revitalizante de Lamia es un potente concentrado de activos vegetales ecológicos en forma de aceite que revitaliza y regenera las pieles apagadas, al mismo tiempo que equilibra pieles mixtas y grasas. Aplicarlo es toda una experiencia agradable, pues es un aceite muy suave y refrescante, con notas de azahar y lavanda: sensación de frescura, alegría y vitalidad.

El cuarto paso es aplicar el contorno de ojos. Esta zona es más delicada y se debe tratar de forma específica, pues se trata de una piel muy fina y delicada. Además, también es una zona donde se concentran algunas de las cosas que más afectan a la apariencia, pues es una zona proclive a que se formen bolsas y ojeras. Los productos de contorno de ojos se centran en favorecer la microcirculación y el drenaje linfático, así como descongestionar párpados. Por eso, cuando se usa un buen contorno de ojos, en seguida se nota una mirada más luminosa. Tratar bien esta zona del rostro se notará muy claramente, se podrán prevenir líneas de expresión y aportar elasticidad a la piel. Un producto muy eficaz es el Contorno de ojos natural con efecto lifting de Savages, una fórmula muy potente a nivel antioxidante que aporta una mirada revitalizada. Su secreto es el extracto de acacia, que tiene una acción de lifting inmediata, que combina sabiamente con ácido hialurónico, extracto de margarita y aceite de jojoba, entre otros.

El quinto paso es muy conocido, pues es uno de los básicos de cuidado facial y que para muchas personas es una necesidad tangible: la hidratante facial. Mantener la piel bien hidratada es muy importante y es la base de que esta se mantenga suave, flexible y resistente. Su ausencia da lugar a una piel con textura tirante y acelera la aparición de arrugas, además de otros problemas: la piel seca es más propensa a descamación, lo que puede provocar picores. Sea cual sea el tipo de piel que se tenga, es necesaria una hidratante durante todo el año, aunque elegir la hidratante ideal para ayudar a tener la piel mucho más saludable y con una sensación más agradable. Una de las mejores hidratantes que hay es la Crema facial natural para piel madura TIERRA SABIA de Terai. Es ideal para las personas que necesitan un aporte de hidratación y nutrición alto, que les preocupa el paso del tiempo en la piel y que prefieren cremas ligeras y de fácil absorción. Su fórmula, basada en aceites vegetales y esenciales, hierbas tradicionales y ayurvédicas y flores de Bach, aportan la acción equilibrante y la sensación de bienestar que deja una piel renovada.

En estos cinco pasos se tiene una rutina facial completa para una piel saludable. Se recomienda a todo el mundo que utilice protección solar (por ejemplo, Loción de protección solar natural anti-edad para cara y cuerpo FPS 35+ de Wooden Spoon), puesto que la exposición a la radiación solar puede dar lugar a envejecimiento prematuro de la piel y a pigmentaciones. Cada 2 o 3 días, se puede añadir exfoliación (por ejemplo, el Facial Clean & Scrub de Khorali), que elimina células muertas acumuladas. Cuando la piel necesite un plus de hidratación, se puede añadir una mascarilla, como la mascarilla prensada nutritiva de Lamia.

Accesorios para complementar la rutina facial Con esto ya se tiene una rutina facial completa, pero esto no es todo. Caredamia recomienda ir al cuarto de baño y observar cuántos productos se usan para la higiene diaria y se podrá ver que se abusa del desechable y del plástico. ¿Qué se usa para desmaquillarse?, ¿para peinarse?, ¿para la cosmética sólida? Aquellas personas que quieran apostar por la sostenibilidad y llenar el entorno de productos respetuosos, pueden echar un vistazo a lo que Caredamia ofrece en su tienda. Quizás, un cepillo de bambú puede evitar el frizz del cabello, por qué el bambú mosso es una de las plantas más sostenibles del planeta o cómo desmaquillarse con discos de algodón lavables. La próxima vez que se tenga reponer algún accesorio, las personas deben ser conscientes que se pueden incorporar cepillos de dientes de madera de bambú, jaboneras de piedra y esponjas naturales que mejorarán su día a día y el del planeta.

El secreto mejor guardado El secreto para una rutina perfecta es que sea personalizada. Aquellas personas que sepan que quieren una cosmética que les siente bien, que sea respetuosa con el medioambiente y que ofrezca resultados, el primer paso es que pidan su propia consulta personalizada. Muchas personas dedican tiempo, dinero y esfuerzo sin haber sabido identificar lo que mejor les va. Por suerte, en Caredamia también se ocupan de este servicio. Quizás este es, en realidad, el primer paso de una buena rutina facial.

