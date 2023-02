En THANNAC puede encontrarse la tendencia en auge de la moda oversize Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 17:11 h (CET) En los últimos años, la moda oversize se ha convertido en una de las principales tendencias de la sociedad. Este estilo se caracteriza por no hacer referencia a una prenda en específico, sino que se centra en la talla, tamaño o anchura de la prenda. Por esta razón, hoy en día es habitual encontrar desde bolsos oversize, jerseys XL o pantalones anchos que brindan una mayor comodidad y, a su vez, un look único.

En THANNAC las mujeres que deseen encontrar ropa orientada a la moda oversize pueden encontrar un catálogo completo de este tipo de prendas. Esta tienda online, que además cuenta con dos showroom en Madrid y Milán, ofrece diferentes opciones coloridas de esta tendencia, con precios muy competitivos en el mercado.

Prendas oversize en tendencia en THANNAC Combinar las tendencias actuales con diferentes estilos son dos de las características que definen el trabajo de THANNAC. Esta tienda se ha posicionado entre las principales opciones de mujeres que buscan ropa cómoda, de calidad y a la moda. En la actualidad, cuentan con una amplia gama de colecciones enfocadas en satisfacer todos los gustos y preferencias de sus clientes.

Dentro de su extenso catálogo de ropa y complementos, la moda oversize es considerada un infaltable. Por esta razón, en cada una de sus colecciones es posible encontrar prendas que obedecen a esta tendencia como el Conjunto Berlín o el Conjunto Beta, ambos exclusivos de THANNAC. También cuentan con opciones diversas como jerseys, vestidos, camisas y entre muchas otras prendas de tipo oversize.

Consejos para lucir la tendencia oversize Actualmente, las prendas que integran la moda oversize son consideradas básicas en cualquier armario. Estas se caracterizan por adaptarse fácilmente a diferentes estilos, permitiendo lucir un look cómodo y relajado sin dejar de lado la elegancia y sensualidad. En ese sentido, combinar lo amplio con lo ceñido es una de las técnicas ideales para usar estas prendas. De esta manera es posible crear atuendos más elegantes.

Otro consejo útil es incluir accesorios que le aporten un toque más femenino a al estilo o moda oversize. Es recomendable que estos sean discretos y delicados, de esta manera se puede generar el contraste apropiado. Asimismo, hacer layering (vestir por capas) es otra de las recomendaciones de los especialistas de moda para elevar el nivel del estilo oversize. Esto último es propicio durante las temporadas de otoño e invierno, ya que es posible sumar blusas, jerseys, accesorios y bufandas al atuendo.

En THANNAC es posible encontrar variedad de colores y diseños de cada una de sus prendas, complementos y calzados, lo cual facilita tener en un solo lugar todo lo necesario para crear un outfit completo y a la moda.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.