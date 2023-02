¿Qué es la reflexología podal?, de la mano del Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 00:49 h (CET) Hoy en día, muchas personas recurren a terapias alternativas que sirven para complementar los tratamientos tradicionales. Una de las que actualmente tiene más adeptos es la reflexología podal, que consiste en estimular distintos puntos de los pies para conseguir un efecto curativo en distintos músculos y órganos del cuerpo. Esta técnica es manual y solo es necesario usar aceite u otro producto para poder masajear con fluidez.

Los especialistas del Centro Médico Bravo, donde es posible acceder a este tipo de terapia, explican que la reflexología no sustituye el trabajo del médico, sino que sirve como acompañamiento. Además, como gran parte de los tratamientos que componen la medicina alternativa, las sesiones de masajes podales no solo se centran en tratar el cuerpo del paciente, ya que también buscan generar un mayor bienestar emocional.

Masajes que buscan activar los mecanismos curativos del organismo Esta técnica se basa en que hay distintas zonas del cuerpo que están reflejadas en las plantas de los pies. Por lo tanto, al aplicar masajes se estimulan mecanismos curativos en diversas áreas del organismo. Por otra parte, este es un método que ejerce un tratamiento directo y localizado en los pies, que sirve para aliviar dolencias en esta zona.

Por medio de estos masajes es posible tratar un conjunto de patologías y enfermedades muy amplio. Ahora bien, este tratamiento es especialmente efectivo como método anestésico o paliativo del dolor. En este sentido, suele indicarse a pacientes que padecen enfermedades como fibromialgia o fatiga crónica. También es frecuente aplicar esta terapia para complementar tratamientos que buscan curar problemas en el sistema urinario.

Además, la reflexología podal produce un efecto relajante tanto físico como mental, favorece la circulación sanguínea y linfática, estimula el sistema inmunológico y regula el funcionamiento de distintos órganos del cuerpo. Este tratamiento no tiene contraindicaciones, por lo que puede ser aplicado en niños, ancianos y mujeres embarazadas. Según indican los profesionales del Centro Médico Bravo, los pacientes comentan que estos masajes elevan el nivel de vitalidad y sirven para mejorar el humor.

¿Cómo es una sesión de reflexología podal? En la primera visita, y antes de comenzar con los masajes, el terapeuta realiza una ficha personal de cada paciente en la que se deja constancia de sus datos y del motivo de la consulta. Con relación a esto último también es habitual realizar una breve exploración física, para poder determinar cuál es el mejor tratamiento a seguir.

El tratamiento puede prolongarse durante todo el tiempo que sea necesario. Por último, con el paso de las sesiones, los pacientes suelen notar una mejoría en sus síntomas y en su calidad de vida.

En el Centro Médico Bravo es posible acceder a sesiones de reflexología podal para contribuir en el tratamiento de distintas enfermedades y aliviar diversos tipos de dolores.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.