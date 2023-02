MNMF cierra su XVII edición con eventos en Miami, Venezuela y Aruba

Una exposición de “memes” en ID Art Lab de Miami (EE.UU.) y proyecciones en el Espacio Proyecto Libertad de Ciudad de Mérida (Venezuela), el Barquisimeto Golf Club (Venezuela) y la Fundación Rancho en Oranjestad (Aruba) son las últimas paradas de la XVII edición del festival internacional de nuevos medios

El Miami New Media Festival anuncia el cierre de la gira de su XVII edición con actividades en Estados Unidos, Venezuela y Aruba, para promover la reflexión sobre el tema “Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia”.

Desde el 11 de febrero y hasta el 05 de marzo, la galería ID Art Lab de Miami muestra las obras del “Student Meme Contest”. Un novedoso concurso de “memes” organizado por la coordinadora general del festival, Milagros González y en el que participaron 26 alumnos del “Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts”, ubicado al sur de la Florida. Los visitantes podrán apreciar las propuestas gráficas en el contexto de la exposición de collage “Wonders”, del artista Mr. Angarita.

En Mérida, el prestigioso festival internacional está disponible al público en el “Espacio Proyecto Libertad” con proyecciones continuas todos los jueves y viernes de febrero, además del jueves 2 y el viernes 3 de marzo, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Y, en Lara, la sede oficial será la Galería “Félix Otamendi Osorio”, ubicada en el Barquisimeto Golf Club, el sábado 25 y domingo 26 de febrero, a las 5:00 de la tarde. En Aruba, la Fundación Rancho recibirá las proyecciones los días 01, 02 y 03 de marzo en el Stichting Rancho Center, ubicado en el corazón de Oranjestad.

Vale destacar que la proyección de Mérida incluye la participación de los estudiantes de Educación e Historia del Arte de la Universidad de Los Andes. Así lo informó la coordinadora y curadora del Espacio Proyecto Libertad, Elizabeth Marin, quien explicó que esta sede abre sus puertas a los jóvenes para que desarrollen sus trabajos en crítica y arte contemporáneo con las obras de videoarte en sala.

“Esta es la tercera edición que participamos y estamos muy agradecidos de ser sede del tour del MNMF, porque permite que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de ver y estudiar los videos de artistas internacionales que de otra forma no podrían. Es una gran oportunidad para expandirles la mirada en las condiciones en las que está Venezuela”, dijo.

De hecho, la XVII edición del Miami New Media festival incluye un total de 46 obras provenientes de 16 países: 34 videos de la selección internacional con sede en Miami, 6 de la convocatoria italiana y 6 de los Países Bajos.

“El MNMF sigue los cambios de los nuevos medios y de nuestras sociedades. Esta XVII edición desea promover el concepto del civismo, el respeto, el arte y la educación como formas efectivas para abrazar la paz. Las comunidades deben ser los actores principales en este proceso de cambio y las expresiones artísticas pueden ser una respuesta con efecto favorable para la sociedad”, indicó Jimmy Yánez, coordinador de los eventos en el Caribe Insular y Continental del festival.

El Miami New Media Festival es promovido por la fundación Arts Connection, con sede en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos), con el apoyo del Miami Dade County. El estreno mundial de esta XVII edición se llevó a cabo en la galería ArtToSaveLives Contemporary el pasado mes de octubre de 2022, para luego dar paso a la gira internacional con más de una decena de proyecciones internacionales que incluyó Italia, los Países Bajos y Colombia. Para conocer el programa de actividades, se pueden seguir las redes sociales oficiales y visitar la web de The Miami New Media Festival.