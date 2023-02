Los sofás favoritos de Mimma Gallery a precios muy accesibles Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:44 h (CET) Mimma Gallery trae grandes descuentos para renovar el hogar. Sofás de diseño a precios irresistibles.

Mimma Gallery da el pistoletazo de salida a sus segundas rebajas. Por ello, se presenta la ocasión perfecta para renovar el hogar, hacerse con esa pieza clave por la que se lleva tanto tiempo soñando, o simplemente, darle ese “toque” especial a un rincón favorito.

Posiblemente, ha llegado el momento de actualizar aquel elemento por el que se sueña volver a casa a lo largo del día… el sofá. O, quizás, simplemente, se lleve tiempo dándole vueltas a darle un “aire” distinto a alguna de las estancias del hogar con los diseños más innovadores del mercado.

Y es que, un sofá de Mimma Gallery es más que un lugar donde sentarse. Es la butaca de cine personal, el rincón de lectura, la zona de tertulia con los amigos e, incluso, la “mesa reservada” personal para una cita de sábado noche.

Es por ello, que en las segundas rebajas de Mimma Gallery, se podrán encontrar descuentos increíbles en los mejores sofás de diseño para mimar el hogar.

A la vanguardia de las últimas tendencias, Mimma Gallery cuenta con un amplio abanico de descuentos para que, por fin, se pueda conseguir uno de los favoritos a precios más bajos:

Elegancia y sofisticación con Organic. Sofá rinconera de líneas rectas y pata alta metálica negra, para reunir comodidad y diseño en una sola pieza.

Lush, el chaise longue reinventado que no pasa de moda. Una de las piezas más especiales de la temporada por su tapizado aterciopelado y pata alta metálica, capaz de estilizar cualquier espacio adaptable a rinconera derecha o izquierda.

Descubrir las tardes de sofá más gustosas con Floresta. El relax que se necesita para volver a la rutina con energía lo aporta este modelo de 3 plazas tapizado con tela texturizada.

Flat llega para enamorar a los amantes de lo oscuro. Todo un clásico de líneas finas, tapizado en negro y con pata metálica. Disponible en color negro, brina o gris plata.

Calidez para hacer el salón de lo más acogedor gracias al sillón Roa. La excusa perfecta para dedicar tiempo para uno mismo mientras lee, toma un café, mira su serie favorita o, simplemente, disfruta del momento. Con capitoné en su respaldo y pata de madera y disponible en tono turquesa, cemento y marrón.

Sobre Mimma Gallery Mimma Gallery nace de la pasión de una familia que empezó su negocio hace más de 45 años y que define su know how. Está formada por un equipo de expertos que asesoran para que se encuentre la mejor opción para los momentos de relax. Su filosofía consiste en inspirar para crear un pequeño espacio donde reconectar con la tranquilidad. Actualmente, cuentan con 20 tiendas distribuidas por toda España: Europolis – Las Rozas (Madrid); San Sebastián de los Reyes (Madrid); Barajas (Madrid; Alcorcón (Madrid); Madrid Centro (Madrid); Santander, Galdakao (Bilbao), Vitoria Av.Gazteiz, Vitoria (C.C EL Boulevard); Oiartzun(Guipúzcoa); Benidorm, Alfafar y Vistahermosa (Alicante). Cataluña: Figueres, Sarrià de Ter, St. Antoni de Calonge, Blanes, Palafrugell, Olot i Avellaneda. Donde se encontrarán todas aquellas piezas y mobiliario para crear un salón de ensueño.

