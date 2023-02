Lanzamiento de LEGO® Friends Nuevos Comienzos, el capítulo especial que presenta a la nueva generación de su exitosa serie de animación, por Grupo LEGO Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 20:00 h (CET) Una década después del lanzamiento de LEGO® Friends, el Grupo LEGO ha reimaginado el universo Friends a través de una nueva línea de personajes y tramas que, además de en los juguetes lanzados el pasado mes de enero, también se reflejarán en la nueva temporada de la exitosa serie de animación. Así, la compañía acaba de presentar ‘Nuevos Comienzos’, el capítulo especial de 44 minutos de duración que conecta la anterior generación con el nuevo grupo de amigos e historias.

Una nueva línea de personajes y tramas para que los niños y niñas comprendan mejor a los demás Con esta serie de animación se busca reflejar lo compleja que es la infancia actual, tratando incluso temas como la ansiedad infantil. LEGO Friends 2023 incluye personajes con una mayor variedad de tonos de piel, orígenes culturales, rasgos físicos como vitíligo, capacidades diferentes como Síndrome de Down y neurodiversidad, condiciones como la ansiedad, todos ellos con personalidades y relaciones auténticas. Con el lanzamiento de esta nueva generación, el Grupo LEGO espera que, cuando jueguen, niños y niñas vean más de sí mismos en los personajes y comprendan mejor a los demás.

Así, el nuevo elenco está compuesto de personajes auténticos, divertidos, interesantes, apasionados y diversos mientras exploran Heartlake City, que ahora cuenta con un nuevo instituto; Heartlake City International High School. En esta primera temporada de LEGO Friends los fans podrán seguir la vida cotidiana de Aliya, Autumn, Leo, Zac, Nova, Paisley, Olly y Liann en su primer año de instituto mientras se hacen amigos. Todos son nuevos, por eso, a medida que se conocen, exploran el valor de ser diferentes, atravesarán conflictos, y crearán fuertes lazos de amistad.

Además, habrá más de 20 personajes secundarios de diferentes edades y características. Y no podían faltar animales, como un perro en silla de ruedas, cerdos, gatos, caballos, e incluso, gallinas, pájaros, conejos, tortugas y ovejas. Todos ellos muy divertidos y expresivos, que acompañarán a los protagonistas en todas sus aventuras.

La amistad, clave para el desarrollo en la infancia según los expertos El Grupo LEGO es consciente de la importancia que tienen las amistades en el desarrollo de los niños y de su gran influencia en la comprensión de la diversidad, por ello surgen las tramas e historias del universo LEGO Friends, que se materializan tanto en los juguetes como en la serie de animación.

Úrsula Pavia, del equipo de psicólogos de la Mente del niño, especializados en el área infantojuvenil, educativa y de orientación ha expresado su visión como experta: "La amistad también contribuye a que los niños desarrollen una autoestima saludable y a sentirse valorados por los demás, lo que es importante para su bienestar emocional a largo plazo".

En su opinión, “LEGO Friends pretende servir de modelo para representar las amistades del mundo real, es decir, las que se dan en nuestra sociedad. De esta manera, por medio de diferentes personajes, pretende reflejar una diversidad de emociones, gustos, intereses, capacidades. Busca mostrar que cada persona es especial, única, e irremplazable y que las propias particularidades no son una barrera para poder entablar relaciones de amistad con el entorno, sino que son una oportunidad para nuestro desarrollo pleno. Por ello, LEGO permite que a partir del juego los niños conozcan y sean parte de esta diversidad de primera mano y entender cómo, el hecho de que todos somos únicos, nos complementa y nos permite aportar a cada uno nuestro granito de arena”.

Actividades en tiendas LEGO para celebrar el nuevo LEGO Friends Para celebrar la amistad y la reconceptualización de LEGO Friends, durante los meses de febrero y marzo las familias y fans podrán descubrir los nuevos personajes a través de una serie de eventos gratuitos en tiendas LEGO y algunos centros comerciales.

Entre estas actividades se incluyen experiencias lúdicas que tendrán lugar en la Flagship Store de LEGO en Barcelona, ubicada en Paseo de Gracia, hasta el 2 de abril.

Para obtener más información sobre las actividades de LEGO Friends que se celebran, el Grupo LEGO anima a los usuarios a acceder a su web.

