​Navarro y Tello caen en dieciseisavos del Master de Abu Dabi ante Rubio y Ruíz Pádel Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de febrero de 2023, 11:07 h (CET)

La sorpresa de la jornada masculina de dieciseisavos del WPT Abu Dabi Master la han protagonizado Gonzalo Rubio y Javi Ruiz tras vencer a la pareja número cuatro del torneo: Paquito Navarro y Juan Tello por 6-4,7-5. El estreno de la pareja Navarro-Tello sin duda no ha sido el deseado, en un partido en el que no se han encontrado cómodos del todo y que ha permitido a sus rivales aprovechar sus oportunidades. La dupla formada por Rubio-Ruiz han jugado a su ritmo y ha sabido cerrar el partido a su favor para plantarse en octavos de final.

Recordemos que el jugador andaluz, Paquito Navarro, comienza una nueva etapa en su carrera profesional abandonando su zona del confort: el revés, para pasarse a la derecha y luchar con el “gato” Tello.

Otro debut esperando era el de la joven pareja Arturo Coello y Agustín Tapia que se vieron obligados a cerrar su partido en dos sets a muerte súbita contra Javier García y Javier González (7-6,7-6). Igual de ajustado fue el partido que enfrentaba a Jaime Muñoz y Ignacio Vilariño contra Raúl Marcos y José David Sánchez que tuvo que irse a los tres sets para decidir quien sería el ganador. Se impusieron Marcos-Sánchez 4-6,6-3,6-2.

Fede Chingotto y Javi Garrido dominaron su partido desde el primer juego (6-0,7-5) contra Javi Leal y Jon Sanz y ya están en octavos de final. Muy cómodos también en su partido Iván Ramírez y Pablo Cardona y así lo refleja el marcador, se impusieron por un 6-2,6-3 a Antón Sans y Víctor Zapata.

Enfrentamiento más discutido el que cruzaba a las parejas formadas por Antonio Fernández-José Antonio García y Edu Alonso-Juanlo Esbri que tuvieron que luchar en el tie break del segundo set para que, finalmente Férnandez-García, lograran su pase a la siguiente ronda.

La nota negativa de la jornada la pone la humedad de la pista, la cuál obligó a suspender los últimos partidos del día: Capra-Gutiérrez contra Bueno-Quílez y el de González-Ruíz contra Sánchez-Campagnolo. Los encuentros se reprogramarán para la jornada de hoy. NORMAS DE USO

